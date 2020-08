Halle Berry świętowała urodziny. Z tej okazji pokazała odważne zdjęcie

„54... Życie staje się coraz lepsze i lepsze!” – napisała na Instagramie Halle Berry dołączając zdjęcie, na którym pozuje jadąc na deskorolce. Aktorka założyła jedynie bieliznę i koszulkę co nie zaskakuje, biorąc pod uwagę jej dotychczasową aktywność w mediach społecznościowych. Artystka lubi zaskakiwać odważnymi fotografiami, a swoją sprawnością fizyczną i figurą imponuje fankom na całym świecie.

Odrzuciła rolę

Przypomnijmy, ostatnio o 54-letniej aktorce stało się głośno na początku lipca, kiedy to przyznała, że zaproponowano jej rolę transpłciowego mężczyzny. Myślę o tym, czy grać postać, która jest kobietą w trakcie transformacji w mężczyznę. Jest to jedna z bohaterów w projekcie, który uwielbiam i który mogę realizować – podała. W sieci od razu zawrzało – internauci i organizacje zaczęły pisać o tym, że brakuje reprezentacji osób transpłciowych na ekranie i że to one powinny grać takie postaci.

W końcu aktorka zdecydowała się wydać oświadczenie w sprawie. „W weekend miałam okazję przedyskutować moje rozważania na temat przyszłej roli osoby transpłciowej i chciałabym poprosić o chwilę uwagi. Jako kobieta cisgender rozumiem teraz, że nie powinnam brać pod uwagę tej roli i że to społeczność transpłciowa powinna mieć możliwość opowiadania własnych historii. Jestem wdzięczna za wskazówki i krytyczne uwagi w ciągu ostatnich dni i nadal będę słuchać i uczyć się na tym błędzie” – napisała aktorka w oświadczeniu.

Kariera Halle Berry

Halle Berry jako 17-latka reprezentowała stan Ohio w wyborach Miss Nastolatek, a w rok później zdobyła ten tytuł. W 1986 jako Miss USA wzięła udział w wyborach Miss Świata, podczas których awansowała do finału. Jej kariera potoczyła się od tego momentu błyskawicznie. Najpierw pracowała jako modelka, a już w 1989 wystąpiła w serialu „Living Dolls”. W 2008 roku została uznana przez magazyn „Esquire” najseksowniejszą żyjącą ciemnoskórą kobietą.