Kayah chce legalizacji związków osób tej samej płci. Zaapelowała o to w nietypowym stroju

Kayah wzięła udział w organizowanym w Mrągowie „Festiwalu Weselnych Przebojów”. Wydarzenie było transmitowane przez Polsat, a gwiazda zaśpiewała m.in. „Prawy do lewego” oraz "Dawaj w długą„. Przy okazji piosenkarka postanowiła zwrócić się do swoich fanów, nawiązując do ostatnich wydarzeń. – Kochani, a ja bym chciała, żeby wszyscy, którzy się kochają, mogli zalegalizować swój święty związek małżeński i bawić się – podkreśliła.

Pan młody i panna młoda w jednym

Uwagę zwrócił strój Kayah, która miała na sobie pół sukni ślubnej i pół garnituru. Do butoniarki włożyła z kolei tęczową poszetkę, a oryginalnymi ubraniami pochwaliła się także na Instagramie. Gwiazda ponowiła również swój apel wygłoszony w Mrągowie. „Kochani Moi, tak jak powiedziałam ze sceny, marzy mi się, by wszyscy w naszym kraju, którzy się kochają, którzy tego pragną, mogli zalegalizować swoje związki. Tylko tyle i aż tyle. »Bo miłość może wszystko i dzięki niej każdy cud się stanie«” – napisała.

Pod postem gwiazdy komentarz zostawili m.in. Jakub i Dawid, którzy kilka lat temu wzięli ślub na Maderze. „Dzięki Supermenko! Dużo takich Sojuszniczych Supermenów nam potrzeba aby stało się to możliwe ale wierzymy że będzie dobrze” – napisali.

