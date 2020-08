Jakimowicz bojkotuje popularny sklep. „Zobaczcie jakie g**no znalazłem”

Jarosław Jakimowicz opublikował na Instagramie screen z internetowego sklepu Zalando, gdzie można znaleźć obuwie oraz ubrania dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Aktor opublikował ofertę czarnej koszulki z tęczowym elementem, którą reklamuje czarnoskóry model ubrany w slipki o podobnej kolorystyce. „Zobaczcie jakie gó**o znalazłem na Zalando w ofercie dla kobiet” – rozpoczął swój wpis celebryta. „Kilka lat temu tego typu wdzianka można było zobaczyć tylko na stronach sex shopów w dziale dla gejów” – dodał. Jakimowicz podkreślił także, że rezygnuje z robienia zakupów we wspomnianym sklepie. „Nie chcę uczestniczyć w tym obrzydliwym wykolejaniu młodych ludzi” – podsumował.

Jakimowicz w roli prowadzącego

Chociaż Jarosław Jakimowicz przez lata był kojarzony głównie za sprawą ról filmowych, to później jego kariera aktorska znacznie spowolniła. Ostatnio pojawiał się za to na antenie TVP Info, gdzie występował w roli komentatora w programie "#Jedziemy". Teraz celebryta doczekał się własnego formatu, który debiutancko od poniedziałku do piątku prowadził z Małgorzatą Ogórek. – Testujemy ten nowy format w czasie urlopu red. Michała Rachonia. Jeżeli zostanie dobrze przyjęty przez widzów, to „W kontrze” będzie emitowane w soboty i niedziele jako dopełnienie weekendowego pasma – przekazał w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Jarosław Olechowski, dyrektor TAI. Treści prezentowane w programie dotyczą aktualnych kwestii społeczno-politycznych, a widzowie mogą nie tyko posłuchać rozmowy aktora i byłej kandydatki na prezydenta z ramienia SLD, ale również rozmów z politykami i ekspertami.

Aktor nie kryjący się ze swoimi prorządowymi sympatiami zdaje się odnajdywać w nowej formule i jest zadowolony ze współpracy z dziennikarką. „Po programie wyściskaliśmy się jak dwoje bliskich znajomych. Widzę, że to będzie moja dobra koleżanka. Ja napisałem jej, że bez niej nie dałbym rady” – relacjonował cytowany przez Gazeta.pl. „Magdalena ma olbrzymią wiedzę, ona tym żyje, żyje polityką. Już mi podrzuca różne materiały, o których pewnie będziemy rozmawiać następnego dnia” – dodawał.

Czytaj także:

Halle Berry świętowała urodziny. Z tej okazji pokazała odważne zdjęcie