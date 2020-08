Koroniewska pokazała zdjęcie z cyklu „Instagram kontra rzeczywistość”. „Dzisiaj w plastiku”

„Instagram vs. Reality. Dzień dobry Robaczki. Ja dzisiaj w plastiku, ale za to w jakim towarzystwie. A u Was jakie plany na ten długi, krótki weekend?” – napisała Joanna Koroniewska na Instagramie, dołączając dwa zdjęcia. Na jednym z nich aktorka pozuje niczym modelka, a na drugim wypoczywa w czymś, co przypomina przydomowy basen. Post Koroniewskiej doczekał się niemal 9 tys. reakcji i kilkudziesięciu komentarzy.

Fani celebrytki poczuli się najwyraźniej wywołani do tablicy, opowiadając o swoich weekendowych planach. Inni z kolei wzięli się za komplementowanie jej fotografii. „Lepszy plastik w dowborowym towarzystwie niż ekstra spa z beznadziejnym towarzystwem” – napisała jedna z komentujących nawiązując do nazwiska męża Koroniewskiej, czyli dziennikarza Macieja Dowbora. „Seksowna kobieta i piękne zgrabne uda” – stwierdził ktoś inny. „Ale jesteś pozytywna i super się patrzy na ten szczery uśmiech aż sama się uśmiechnęłam” – czytamy w kolejnym komentarzu, a podobnych wpisów było więcej.

