Skrzynecka skrytykowana za zdjęcie z wakacji. „Był lament w mediach”

Podczas majowego wywiadu dla dwutygodnika „Flesz” Katarzyna Skrzynecka nawiązała do trudnej wówczas sytuacji aktorów, którzy ze względu na obostrzenia, zamknięte teatry i odwołane plany zdjęciowe, musieli liczyć się ze spadkiem przychodów. – Tak jak wszyscy, staramy się szukać szans, by nie popaść w długi, ubiegamy się o zamrożenie spłaty kredytu mieszkaniowego na trzy miesiące, składamy podania o „postojowe” w ZUS-ie, na który od lat łożymy miesięcznie wysokie kwoty – opowiadała aktorka.

Skrzynecka zasugerowała wówczas, że jej rodziny prawdopodobnie nie będzie stać na żaden wyjazd wakacyjny – Obyśmy mogli latem pracować, żeby wyjść z debetów! Ukochaną Grecję raczej będziemy wspominać, oglądając zdjęcia i gawędząc z greckimi przyjaciółmi na wideoczatach. Takie czasy – kontynuowała.

„A na Grecję nie było stać”

Najnowsze zdjęcia aktorki świadczą o tym, że udało jej się zorganizować wyjazd na Teneryfę. „Spontaniczne last minute. Małe zwiedzanie na kilka dni. Z pełnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa = wszędzie w maskach oprócz wybrzeża nad samym morzem. I bardzo słusznie, że się tego przestrzega” – napisała, a na jej post odpowiedzieli internauci. „Oooo, a na Grecję nie było stać i był lament w mediach.... smutne” – napisała jedna z komentujących. „Lamenty i twórczość mediów to nie moja sprawa. Od smutu zatem z daleka. Pozdrawiam” – odpowiedziała jej Skrzynecka.