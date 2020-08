Janusz Chabior chce wynająć nowoczesne mieszkanie w Warszawie. Zobaczcie te wnętrza

We wpisie na Facebooku aktor nagrodzony Złotymi Lwami w Gdyni za rolę Wiktora w ekranizacji sztuki „Made in Poland” podał, że jest to mieszanie na czwartym piętrze, typu „studio” , które ma ponad 33 metry kwadratowe. Jest usytuowane na warszawskim Mokotowie na ulicy Asfaltowej, tuż obok stacji metra Pole Mokotowskie.

Chabior poinformował, że mieszkanie, które będzie dostępne od 1 września, wyposażone jest w klimatyzację, elektryczne rolety, internet, kuchnię elektryczną, piekarnik, zmywarkę oraz jest w pełni umeblowane. Na całej długości znajduje się także balkon. Do postu aktor dodał także zdjęcia mieszkania, które znajdziecie w powyższej galerii.

Od czasu swojego debiutu w 1991 roku, Janusz Chabior zagrał w wielu głośnych polskich filmach i popularnych telewizyjnych serialach. Aktor pojawia się także regularnie na deskach teatru. Chabiora oglądać mogliśmy m.in. w: „PitBullu” , „Symetrii” , Wiedźminie „,” Ślepnąc od świateł „,” Botoksie „,” Pakcie „,” Drogówce „,” Na dobre i na złe „ czy” Świecie według Kiepskich „.

