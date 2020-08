Siostra Sharon Stone ma koronawirusa. Aktorka pokazała zdjęcia ze szpitala

We weekend 62-letnia aktorka napisała post w sprawie na swoim Instagramie. „Moja siostra Kelly, która już ma toczeń, teraz ma COVID-19. To jest jej pokój w szpitalu. Zrobił to jeden z was, który nie nosi maseczki” – napisała Stone. „Ona nie ma układu odpornościowego. Jedynym miejscem, do którego poszła była apteka, W jej hrabstwie nie ma obowiązkowych testów, chyba że masz objawy, a potem 5 dni czekasz na wyniki. Dla siebie i innych proszę – noście maseczki!” – zaapelowała.

Tuż przed weekendem Kelly Stone udostępniła na Instagramie zdjęcie ze swoim mężem Bruce'em Singerem z podróży, którą odbyli kilka miesięcy przed tym, jak trafiła do szpitala „To my. 13 marca. Pojechaliśmy do naszego raju w Montanie. Myśleliśmy, że COVID-19 nie może nas tam znaleźć. Żadnych zakupów, żadnych imprez, ledwie widzieliśmy kogokolwiek. Teraz walczę o oddech. Nie chcecie mieć koronawirusa” – podkreśliła.

W jednym z ostatnich dodanych przez Kelly Stone postów w mediach społecznościowych, siostra aktorki poinformowała, że czuje się nieco lepiej. Jak podała, wciąż ma trudności z oddychaniem, jednak otrzymała lek Remdesivir i czuje lekką poprawę.

