Bracia Sekielscy tworzą studio i zapowiedzieli kolejny film. „Jak Jan Paweł II walczył z pedofilią?”

We wpisie na Facebooku Marek Sekielski podał, że to wparcie, jakie fani udzieli ich produkcjom dokumentalnym oraz ich pozytywne reakcje, zainspirowały braci do próby stworzenia nowego medium – „niezależnego od polityków i finansowych grup nacisku” . „Dlatego postanowiliśmy stworzyć – SEKIELSKI BROTHERS STUDIO, w skrócie SBS” – zapowiedział Sekielski i dodał, że będzie to przestrzeń do tworzenia podcastów, wywiadów, programów publicystycznych, reportaży i filmów dokumentalnych. „Chcemy by było to miejsce, w którym swobodnie, bez cenzury i nacisków, działać będą mogli młodzi twórcy, dziś odbijający się od drzwi dużych korporacji medialnych. Zaprosimy też oczywiście doświadczonych dziennikarzy, którzy mają do przekazania odbiorcom coś więcej niż tylko przemysłowe mielenie newsów” – podkreśla Sekielski.

Jak poinformował Marek Sekielski, on i jego brat zebrali już fundusze na kolejny film dokumentalny. „Dzięki Wam zakończymy to, co razem rozpoczęliśmy dokumentem »Tylko nie mów nikomu«, a kontynuowaliśmy w »Zabawie w chowanego«. Poszukamy odpowiedzi na pytanie jak Jan Paweł II walczył z pedofilią wśród duchownych? Co wiedział, a czego nie był świadomy? Czy jego najbliżsi współpracownicy, w tym kardynał Dziwisz, ukrywali przed nim niewygodną prawdę?” – czytamy.

