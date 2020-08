Córka Kim Basinger i Aleca Baldwina w osobistym nagraniu. „Od 6 lat jestem wolna od anoreksji i bulimii”

Ireland Baldwin zamieściła na swoim Instagramie, na którym śledzi ją ponad 600 tys. obserwujących, specjalnie nagranie, w którym świętuje fakt, że od 6 lat jest wolna od zaburzeń odżywiania. „Wczoraj dostałam powiadomienie z mojego starego programu... 6 lat” – napisała w komentarzu do posta. „Chciałam ogłosić, że dzisiaj jest 15 sierpnia – mija sześć lat – od tego czasu jestem wolna od anoreksji i bulimii oraz wszystkich innych moich zaburzeń odżywiania, z którymi zmagałam się od wielu lat” – powiedziała na nagraniu 24-latka. „Możesz to zrobić!” – podkreśliła, zwracając się do fanów.

Ireland po raz pierwszy opowiedziała o swoich zaburzeniach odżywiania w 2018 roku. „Jako młoda osoba walczyłam z wieloma zaburzeniami odżywiania, problemami z ciałem, a znalezienie w sobie miłości i akceptacji do samej siebie zajęło mi dużo czasu! Zaufaj mi – cały ten ból i zniszczenie, które sobie zadawałam, nie były tego warte” – napisała wtedy na Instagramie. „Nie jadłam więcej niż jednego gryza i od razu biegłam do łazienki, szukałam tabletek na trawienie lub biegałam tak, że przed snem nie czułam nóg” – wyznała. „Kochaj siebie! Jesteś piękna! Ciesz się jedzeniem! Jedz lody z przyjaciółmi! Trenuj i jedz zdrowo, aby zadbać o swój umysł i ciało, ale znajdź równowagę! Życie jest za krótkie!” – podkreślała.