Książkiewicz, Żurawski, Halejcio i Królikowski. Znamy datę premiery komedii „Szczęścia chodzą parami"

„Szczęścia chodzą parami" – o czym jest film?

Malwina (Weronika Książkiewicz), przebojowa projektantka samochodów, zakochuje się w Brunonie (Michał Żurawski), wziętym terapeucie par. Choć potrafi on uratować każdy związek, to jego własne historie miłosne tworzą serię spektakularnych katastrof. Przystojny i zabawny, mógłby być mężczyzną marzeń, gdyby nie to, że na kobiety działa jak czarny kot. Sprowadza na swoje wybranki pecha, który z hukiem kończy najbardziej płomienny romans. Nieświadoma ryzyka Malwina, ulega jego czarowi od pierwszego wejrzenia. Mimo że w jej życiu rozpoczyna się seria niefortunnych zdarzeń, Bruno nie zamierza się tym razem poddać. Aby uratować miłość swojego życia, musi znaleźć przyczynę swoich sercowych porażek. Nie uda mu się to jednak bez odrobiny szczęścia.

Obsada i twórcy

Reżyserem filmu jest twórca hitu „Narzeczony na niby" – Bartosz Prokopowicz. W komedii zobaczymy również Aleksandrę Domańską, Tomasza Karolaka, Krzysztofa Czeczota, Jacka Knapa, Marię Pakulnis i Piotra Machalicę. Producentem filmu jest Zygfryd Studio, koproducentem Grupa Polsat. Za wprowadzenie filmu do kin odpowiada Dystrybucja Mówi Serwis.

Premiera filmu „Szczęścia chodzą parami"

Kinowa premiera filmu zaplanowana jest na 25 grudnia.

