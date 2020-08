Ostre słowa Antoniego Pawlickiego ws. sytuacji politycznej. „Kurr... Co się w tym kraju dzieje?”

Aktor odniósł się początkowo do kwestii podwyżek dla parlamentarzystów. Pawlicki odnotował, że „w końcu jest zgoda w Sejmie” . „Kurr... Co się w tym kraju dzieje? W końcu jest zgoda w sejmie! Najpierw w sprawie podwyżek o ponad 50% dla wszystkich polityków oraz dodatkowe miliony na partie polityczne i to kiedy? Dzień po tym jak ogłoszono historycznie największy spadek polskiego PKB!” – napisał.

Później Pawlicki zwrócił uwagę na zachowania posłów podczas wygłaszania raportu przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Stwierdził, że „ławy świeciły pustkami” , podczas gdy mówił o stanie praw człowieka w Polsce. „Po obu stronach! Skandal kurr....! Wszystkich was zwalniam!” – napisał.