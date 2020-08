Rose McGowan oskarża zdobywcę Oscarów o wykorzystanie seksualne. „Zostawiłeś mnie później na rogu ulicy. Miałam 15 lat”

Aktorka początkowo napisała post na ten temat na Twitterze. Wyznała w nim wprost, że gdy miała 15 lat, Alexander Payne, reżyser stojący za filmami takimi jak „Bezdroża” , „Nebraska” czy „Pomniejszenie” , zabrał ją do swojego apartamentu w Silverlake i włączył jej softcore'owy erotyk. Miał być to – według relacji McGowan – film jego autorstwa, wyreżyserowany pod pseudonimem dla telewizji Showtime. „Wciąż pamiętam twoje mieszkanie. Jesteś bardzo dobrze wyposażony. Zostawiłeś mnie później na rogu ulicy. Miałam 15 lat” – napisała. „Chcę, żebyś miał tego świadomość i żądam przeprosin. Nie chcę cię niszczyć” – dodała.

Dziennikarze „Variety” skontaktowali się w sprawie zarówno z McGowan jak i przedstawicielami reżysera, którzy jednak nie odpowiedzieli na prośbę o komentarz. Aktorka w rozmowie z portalem przekazała, że jest jej bardzo żal tej 15-letniej siebie. – Miałam u niego przesłuchanie. Potem zabrał mnie do swojego domu. Po tym rzuciłam aktorstwo i 6 lat później ponownie odkryła mnie Ilene Staple. Dopiero po tym, jak na jaw wyszły historie o Harveyu Weinsteinie, zrozumiałam, co się stało. Przez lata patrzyłam na to, jak na spotkanie seksualnie, nie rozumiejąc, czym naprawdę to było. A to był grooming. Po raz pierwszy zobaczyłam film pornograficzny. Po tym zostawił mnie na rogu przed kawiarnią Tropical w Silverlake, abym sama znalazła drogę do domu – opisała całą sytuację aktorka.

W poście na Instagramie McGowan przyznała, że przez lata myślała, że Payne był mężczyzną, z którym miała pierwsze doświadczenia seksualne, jednak rozumie już, że był to grooming. Napisała, że jako 15-latka czuła, że wszystko jest dobrze, ponieważ reżyser rzeczywiście jej się podobał. „Podchodziłam nawet do niego na imprezach i pytałam go z uśmiechem: »Pamiętasz, jak uprawiałeś ze mną seks, jak miałam 15 lat?«. I śmiałam się z tego. To jest głębokie zaprogramowanie społeczne. Jeśli próbujesz uprawiać seks z nieletnim nieletnim, popełniasz przestępstwo, nawet jeśli nieletni o tym nie wie” – podkreśliła.

McGowan po raz pierwszy mówiła o niewłaściwym zachowaniu, którego doświadczyła, gdy miała 15 lat. W rozmowie z dziennikarzem Ronanem Farrowem na początku 2018 roku poinformowała, że miała „spotkanie seksualne” z bardzo znanym mężczyzną, gdy miała 15 lat i dopiero niedawno dowiedziała się, że był to właściwie gwałt. Zapowiedziała też, że gdy będzie gotowa to zdradzi nazwisko tego mężczyzny. „Zabrał mnie do domu po tym, jak mnie spotkał. Pokazał mi film pornograficzny, który nakręcił dla Showtime, oczywiście pod pseudonimem. A potem uprawiał ze mną seks. Później zostawił mnie obok Tropical w Silver Lake – mówiła wówczas aktorka. Pytana, dlaczego akurat teraz zdecydowała się ujawnić nazwisko twórcy, odpowiedziała dziennikarzom Variety, że” po prostu teraz była na to gotowa „.

Jako jeden z najbardziej dosadnych głosów ruchu #MeToo, McGowan była jedną z pierwszych kobiet, które wystąpiły z zarzutami przeciwko Weinsteinowi w październiku 2017 roku, mówiąc, że reżyser zgwałcił ją na festiwalu filmowym w Sundance w 1997 roku w swoim apartamencie hotelowym. Weinstein odsiaduje teraz 23-letni wyrok w stanie Nowy Jork, skazany pod zarzutem gwałtu trzeciego stopnia i napaści seksualnej pierwszego stopnia.

