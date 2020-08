„Helmut Newton. Piękno i bestia” – jest zwiastun filmu. Legendarny fotograf oczami takich sław jak Catherine Deneuve czy Grace Jones

Helmut Newton był jednym z najwybitniejszych fotografów XX wieku. Zasłynął z odważnych, bezkompromisowych i niezapomnianych kobiecych aktów. Bohaterki jego kultowych portretów i zdjęć w magazynach mody – od Catherine Deneuve do Grace Jones, od Charlotte Rampling do Isabelli Rossellini – nareszcie mają możliwość, aby przedstawić własną interpretację życia i twórczości tego kontrowersyjnego artysty. Jego dzieła były prowokacyjne, niekonwencjonalne i dywersyjne. Sposób w jaki przedstawiał kobiety nadal prowokuje do pytania: czy były one podmiotami czy przedmiotami?

W sieci pojawił się właśnie pierwszy zwiastun dokumentu, który premierowo obejrzeć będzie można na festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Obraz wejdzie do kin już 13 listopada 2020 roku.

Czytaj także:

Christina Aguilera w piosence do nowej „Mulan”. Nie wszystkim się to podoba