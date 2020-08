Most Pilchowicki wpisany do rejestru zabytków. Nie zostanie zniszczony na potrzeby filmu z Tomem Cruisem?

O pomyśle na wysadzenie w powietrze 114-letniego mostu kolejowego na Dolnym Śląsku jako pierwsza donosiła „Gazeta Wyborcza”. Onet potwierdził, że w grudniu ubiegłego roku reżyser Christopher McQuarrie pojawił się w Pilchowicach, by na własne oczy zobaczyć most nad Jeziorem Pilchowickim. Mieli mu towarzyszyć wówczas przedstawiciele Wojska Polskiego. Fakt ten według Fundacji „Thesaurus” miał potwierdzić dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych RP, generał Jarosław Mika.

We wtorek 18 sierpnia most Pilchowicki został wpisany do rejestru zabytków. O sprawie poinformowała Dolnośląski Wojewódzki Konserwator na Facebooku. Jak czytamy, temat cieszy się ogromnym zainteresowaniem, stąd zdecydowano o opublikowaniu decyzji kończącej postępowanie konserwatora.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków podał, że reżyser Jakub Kolski, który na moście kręci scenę do swojego filmu „Republika dzieci” , zwrócił się o konserwatorskie wytyczne. „Organ wydał wytyczne, wskazując, iż ze względu na brzmienie art. 10a ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w strukturę zabytku oraz użycie materiałów pirotechnicznych, i określił dopuszczalny zakres ingerencji w ramach planu filmowego, ograniczony do działań bezinwazyjnych i odwracalnych, prowadzonych pod nadzorem przedstawiciela służb konserwatorskich” – poinformowano.

Strony mają teraz dwa tygodnie na odwołanie się od decyzji ws. wpisania mostu do rejestru zabytków. Jak informuje „Gazeta Wyborcza” prawo takie będą miały PKP S.A., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz firma Alex Stern Sp. z o.o., która miała znaleźć w Polsce most potrzebny do realizacji zdjęć do filmu z Cruisem.

