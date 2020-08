Aktorzy z „Gry o tron” za nową wersją finału serialu. „Rozczarowujące zakończenie”

Charles Dance poinformował, że nie słyszał o petycji wzywającej do przerobienia całego ostatniego sezonu „Gry o tron” , jednak jeżeli taka istnieje „podpisze ją” . Podkreślił, że mimo, iż grał w serialu tylko do piątego sezonu, śledził jego losy do samego końca. – Widziałem to. Nadal oglądam całą serię, nawet po tym, jak zostałem zabity na toalecie – dodał. – To był fantastyczny serial telewizyjny. Miałem ogromne szczęście, że mogłem być jego częścią. Kochałem go – chciałem wiedzieć, co się stanie z tymi bohaterami – wyjaśnił. – Wiem, że finał usatysfakcjonował wiele osób. Wiele osób jednak też rozczarował i obawiam się, że ja jestem w tym drugim obozie. Myślę, że David i Dan (Benioff i Weiss) podnieśli poprzeczkę, jeśli chodzi o pisanie scenariuszy telewizyjnych. Są fenomenalne. Ale powiedziałbym, że zakończenie mnie rozczarowało – stwierdził.

Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu Nikolaj Coster-Waldau przekazał, że „prawie przekazał darowiznę na rzecz tej inicjatywy” . Obecnie petycja, o której mowa ma ponad 1,8 mln podpisów, a jej celem są 3 miliony. Nie ma jednak prawie żadnych szans na to, że HBO przerobi jakąkolwiek część serii. Rok temu prezes HBO Programming Casey Bloys powiedział „Entertainment Weekly” , że nie dojdzie do remake'u sezonu finałowego serialu. – Petycja jest wyrazem entuzjazmu i miłości do serii, jednak nie jest to coś, co poważnie rozważamy. Nie wyobrażamy sobie, żeby inna sieć chciała to zrobić – powiedział.