Natasza Urbańska zachwyca figurą na zdjęciach z urlopu. Zdradziła sekret swojej urody

W grudniu 2008 Natasza Urbańska urodziła córkę. Artystka bardzo szybko wróciła do formy sprzed ciąży. Na swoim profilu na Instagramie pokazała ostatnio zdjęcia z urlopu. Pod fotografiami pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy dotyczących figury 43-letniej artystki.

W rozmowie z „Super Expressem” aktorka zdradziła sekret swojej urody. Podkreśliła, że stara się jeść głównie produkty z własnego gospodarstwa. W trakcie pracy na planie zdjęciowym zawsze ma przy sobie butelkę wody oraz zdrowe przekąski. – Bardzo zwracam uwagę na to, co jem. Staram się sięgać po produkty z własnego gospodarstwa, a poza domem mieć przy sobie zdrowe przekąski, aby nie kusiło podjadanie na mieście. Zawsze mam przy sobie butelkę z filtrem, dzięki czemu nie zapominam o piciu wody – podkreśliła. Artystka dodała, że przykłada sporą wagę do regularnych treningów. – Ruch towarzyszył mi od zawsze, jest podstawą dobrego samopoczucia i zdrowia, a co za tym idzie – także wyglądu. Ćwiczę pilates i jogę – powiedziała.

Natasza Urbańska przyznała, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. – Regularnie chodzę na mezoterapię. Energię i witalność daje mi moja praca, mój związek, moja rodzina i przyjaciele. To ważne otaczać się ludźmi, którzy życzą ci dobrze, a nie ciągną w dół. Tak, mam 43 lata i dopiero zaczynam. To nie cyferki są ważne, ale to, jak postrzegamy siebie, wiara w siebie i swoje możliwości – dodała.

Natasza Urbańska – kim jest?

Natasza Urbańska to piosenkarka, tancerka, aktorka filmowa i telewizyjna. Przez wiele lat była związana ze Studiem Buffo, w którym wystąpiła w wielu spektaklach m.in. "Polita", "Metro", czy Romeo i Julia". Zagrała także w kilku filmach m.in. "Sztos", "Fala zbrodni", "1920:Bitwa Warszawska" oraz "365 dni". Na swoim koncie ma także dwa albumy, gościnnie pojawiła się na płytach kilku artystów. Prywatnie jest żoną Janusza Józefowicza.