Anna Mucha narzeka na sytuację artystów w czasach pandemii. „Jest bardzo źle”

Pandemia koronawirusa sprawiła, że przez wiele miesięcy wszystkie wydarzenia kulturalne takie jak koncerty czy spektakle zostały odwołane. Wstrzymano także prace na planach zdjęciowych do filmów i seriali. Wielu artystów narzekało na trudną sytuację finansową. Obecnie branża powoli się odmraża, jednak w związku z obecnymi obostrzeniami sanitarnymi, nadal jest odwoływanych wiele wydarzeń kulturalnych.

Głos w sprawie sytuacji finansowej artystów w czasach pandemii zabrała Anna Mucha. Aktorka przyznała, że jest bardzo źle, jednak ona sama nie może narzekać. – Ja nie mogę narzekać, bo nie mówię o sobie. Jestem szczęśliwa, bo ja jestem na planie fabuły, co jest radością samą w sobie. Jestem na planie serialu, co też jest radością samą w sobie, więc ja pracę mam (...) Moi bliscy, moi koledzy techniczni, moi koledzy aktorzy i nie tylko, to są ludzie, którzy często od 15 marca nie przepracowali ani jednego dnia i nie wiedzą, jak będzie wyglądać ich życie w przyszłości – powiedziała aktorka dodając, iż ma nadzieję, że od września spektakle w teatrach będą mogły odbywać się tak jak przed pandemią koronawirusa. – Bardzo liczymy na to, że we wrześniu będziemy mogli dla was grać w pełnym zakresie, ale jak będzie, to czas to pokaże – dodała Anna Mucha.