Nowy film z Sethem Rogenem w podwójnej roli pojawi się na HBO. Zobaczcie zwiastun

Herschel Greenbaum (Seth Rogen) jest zmagającym się z losem robotnikiem, który w 1920 roku wyjechał do Ameryki w pogoni za marzeniami o lepszym życiu dla swojej ukochanej rodziny. Pewnego dnia, pracując w fabryce, wpada on do kadzi z piklami, gdzie przebywa doskonale zakonserwowany przez 100 kolejnych lat. Kiedy mężczyzna pojawia się we współczesnym Brooklynie, z przerażeniem stwierdza, że nie postarzał się ani o jeden dzień. Herschel rozpoczyna poszukiwania swojej rodziny, ale dowiaduje się, że jego jedynym żyjącym krewnym jest jego prawnuk, Ben Greenbaum (również Seth Rogen) – programista komputerowy o łagodnym usposobieniu. Herschel nie jest go jednak w stanie zrozumieć.

Twórcy i obsada filmu

W podwójnej roli głównej w „Amerykaninie w marynacie” występuje Seth Rogen („Sąsiedzi”), a w pozostałych rolach pojawiają się m.in. nominowana do nagrody Emmy Sarah Snook (serial HBO „Sukcesja”) oraz Molly Evensen („10% Remaining”). Produkcja wyreżyserowana została przez Brandona Trosta (serial „Future Man”), a twórcą scenariusza jest Simon Rich („Saturday Night Live”). Film wyprodukowany został dla WarnerMax i zadebiutował w tym miesiącu na platformie HBO MAX.

Premiera filmu „Amerykanin w marynacie”

Premiera filmu Amerykanin w marynacie („An American Pickle”) odbędzie się w HBO GO już w najbliższą niedzielę, 23 sierpnia. Od 4 października film emitowany będzie w Cinemax.

