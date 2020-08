Serial na podstawie prozy Bondy już wkrótce na Playerze. W głównych rolach m.in. Boczarska i Jakubik

Dobre wieści dla fanów twórczości Katarzyny Bondy. W sierpniu w Łodzi rozpoczęły się zdjęcia do nowego serialu "Żywioły Saszy-Ogień", którego fabuła jest oparta na bestsellerowej powieści "Lampiony". W rolę głównej bohaterki – Saszy Załuskiej wcieli się Magdalena Boczarska.

„Żywioły Saszy-Ogień” – o czym jest serial?

Profilerka kryminalna Sasza Załuska wraca do Polski z Wielkiej Brytanii, gdzie przez siedem lat studiowała i doskonaliła się w zawodzie. W swoim pierwszym poważnym zleceniu zajmie się sprawą tajemniczych podpaleń łódzkich kamienic. „Na drodze do rozwiązania sprawy stanie nie tylko brak jednoznacznych dowodów i tropów, ale też wątpliwości przełożonych i współpracowników co do umiejętności profilerki. W każdym kolejnym odcinku pojawi się nowy ślad prowadzący do rozwiązania sprawy” – czytamy w opisie produkcji.

„Żywioły Saszy-Ogień” – kiedy premiera?

Serial będzie się składał z siedmiu odcinków. Premiera jest zaplanowana na późną jesień na platformie Player.pl. W głównych rolach wystąpią – oprócz Magdaleny Boczarskiej – Arkadiusz Jakubik, Jerzy Trela, Andrzej Konopka, Mirosław Haniszewski, Marcin Czarnik, Piotr Cyrwus, Aleksandra Konieczna oraz Krzysztof Dracz i Piotr Srebrowski. Reżyserem jest Kristoffer Rus. Autorami scenariusza na podstawie powieści Katarzyny Bondy są Dana Łukasińska i Michał Wawrzecki we współpracy z Darią Rogozińską i Dorotą Chamczyk.

