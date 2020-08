Gwiazda „Królowych życia” pokazała się bez makijażu. „Tak widzą mnie najbliżsi”

Izabela Macudzińska to jedna z barwniejszych postaci programu Królowe życia emitowanego przez stację TTV. Jej profil na Instagramie, na którym publikuje zdjęcia swoich najnowszych kolekcji oraz fotografie z podróży i życia prywatnego śledzi ponad 394 tysiące internautów. Ostatnio projektantka zamieściła w sieci zdjęcia ze swoich wakacji we włoskim Rimini. Na jednym ze zdjęć pokazała się bez makijażu. „Kochani, dziś dzień bez make-upu. Kto mnie zna, czyli rodzina i przyjaciele, często widzą mnie właśnie w takim wydaniu, więc teraz widzicie mnie i wy” – napisała Macudzińska pod fotografią. Część internautów zwróciła uwagę na fakt, iż "królowa życia" nie pokazała cię całkowicie bez makijażu, ponieważ ma m.in. sztuczne rzęsy.

„Rzęs połowy nie ma, tu chodziło o to, jak widzą mnie zazwyczaj najbliższe osoby. Często mi zarzucano na Instagramie, że nie pokazuję się bez makijażu, więc wstawiłam to zdjęcie, a permanentny makijaż polecam każdemu, tym bardziej ja mam bliznę na brwi, gdzie nie rosną mi włosy” – odpowiedziała projektantka.

Izabela Macudzińska – kim jest?

Izabela Macudzińska to jedna z bohaterek programu „Królowe życia” emitowanego na antenie TTV. Od 19 lat jest związana z Patrykiem Borowiakiem, jednak dopiero w ubiegłym roku para zdecydowała się wziąć ślub. Wspólnie wychowują córkę – Elizę. Zawodowo para prowadzi markę modową Just Unique by Isabel, która działa zarówno w internecie, jak i stacjonarnie w Poznaniu oraz Sopocie.