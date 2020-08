Olivia Wilde wyreżyseruje film Marvela. Co wiemy do tej pory?

Spider-Woman to superbohaterka pojawiająca się w komiksach wydawanych przez Marvel Comics, począwszy od Jessiki Drew w latach 70., a także Mary-Jane Watson i Gwen Stacy. Wersja postaci „Spider-Gwen” pojawiła się ostatnio w animowanym filmie „Spider-Man Uniwersum”.

Z informacji „Variety” wynika, że scenariusz do filmu ma stworzyć Katie Silberman ( „Szkoła melanżu” ), a producentką będzie Amy Pascal ( „Małe kobietki” , „Venom” , „Spider-Man Uniwersum” ). W roli producentki wykonawczej pojawi się z kolei Rachel O'Connor.

Olivia Wilde w ubiegłym roku zadebiutowała w roli reżyserki w filmie „Szkoła melanżu” ( „Booksmart” ). Obraz ten przyniósł otrzymał nominację do nagrody Writers Guild of America za scenariusz do filmu, stworzony przez Silberman, Emily Halpern, Sarah Haskins i Susanna Fogel. Wilde jest także obecnie zaangażowana w reżyserię filmu „Don't Worry Darling” , w którym zagrają m.in.: Florence Pugh, Chris Pine, Shia LaBeouf i Dakota Johnson.

Czytaj także:

Quiz. Zdołasz rozpoznać popularny serial po jednym zdjęciu? Sprawdź się!