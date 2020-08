Oliwia Bieniuk zagrała u boku Grabowskiego i Cyrwusa. To projekt Reżysera Życia

Filmy Daniela Rusina cieszą się ogromną popularnością. Przedstawiają głównie ważne tematy dotyczące problemów polskiej młodzieży. Reżyser Życia wstawił ostatnio na Instagram kilka fotek z planu swojego nowego projektu. Widzimy na nich między innymi Andrzeja Grabowskiego czy Piotra Cyrwusa. Pojawia się także Oliwia Bieniuk, w gronie innych młodych polskich gwiazd: Oli Nowak, Weroniki Sowy i Leny Moonligh.

„Z aniołkami reżysera pozdrawiamy z planu nowego filmu. Trudny temat, aż 15 scen jednego dnia, szybkie tempo od 9 do 20, ale dziewczyny poradziły sobie świetne. Intuicja mnie nie zawiodła, by właśnie je zaprosić do projektu. Dziś też wyczerpujący dzień, trzymajcie kciuki. Zgadniecie, o czym będzie film?” – napisał Rusin w komentarzu do opublikowanego zdjęcia.

Oliwia Bieniuk jest aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 160 tys. osób.

