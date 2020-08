„Fear the Walking Dead” sezon 6. Mamy zdjęcia, trailer i datę premiery. O czym będzie nowa odsłona?

– Cieszymy się, że możemy podzielić się z naszymi wspaniałymi fanami tym plakatem – powiedział Lennie James, w imieniu obsady i ekipy produkcyjnej „Fear the Walking Dead”. – Koniec ostatniego sezonu pozostawił Morgana w niebezpiecznej sytuacji. Nie możemy się doczekać, aż odkryjecie, co się stanie z nim i z resztą grupy tej jesieni. To będzie sezon pełen transformacji, członkowie drużyny będą musieli zmierzyć się z całkiem nowymi wyzwaniami. Niektórzy wyjdą z nich zwycięsko. Innym się nie uda. Za to wszyscy na pewno się zmienią – podkreślił.

6. sezon „Fear the Walking Dead” odkryje, co stało się z pozoru niemającą racji bytu rodziną zjednoczoną przez misję niesienia pomocy innym. Po tym, jak zostali rozdzieleni przez Virginię (Colby Minifie) i jej Pionierów, grupa jest rozproszona między oddalone od siebie osady. Ostatnia wiadomość Morgana (Lennie James) na końcu

5. sezonu wzywała bohaterów do tego, by „po prostu żyli” – nowy sezon pokaże, co to przesłanie oznacza dla każdej z osób. Niektórzy uznają stabilizację i możliwości czekające wewnątrz społeczności Virginii za intrygujące, inni pogrążą się w mroku, a pozostali zdecydują się walczyć przeciwko okolicznościom, które zostały im narzucone. Życie za murami utworzonymi przez Virginię wystawi każdego z nich na inną próbę oraz zmusi do zdefiniowania kim są w tym nowym świecie.

Producentem wykonawczym „Fear the Walking Dead” jest Gimple, a showrunnerami Andrew Chambliss oraz Ian Goldberg, a także Kirkman, Hurd, Nicotero i Alpert. Serial produkowany jest przez AMC Studios.

Data premiery 6. sezonu serialu „Fear the Walking Dead”

Najnowszy, 6. sezon serialu „Fear the Walking Dead” premierowo pokazany zostanie 12 października o 22:00 na kanale AMC Polska.

