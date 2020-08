Te tytuły zostaną usunięte z Netfliksa! To ostatnia okazja na ich nadrobienie

„Dom nad jeziorem”

Skrzypiąca skrzynka na listy nieopodal położonego nad malowniczym jeziorem domu w magiczny sposób czaruje miłość wiążącą się pomiędzy dwojgiem samotnych osób.



„Och, życie”

Holly (Katherine Heigl) jest świetnie zapowiadającą się restauratorką, a Messer (Josh Duhamel) - obiecującym szefem działu sportowego w TV. Po katastrofalnej pierwszej randce, łączy ich tylko wzajemna niechęć i miłość do chrześnicy Sophie.



„V jak vendetta”

Adaptacja kultowego komiksu Alana Moore'a. Rzecz dzieje się w totalitarnej Anglii, gdzie społeczeństwo jest skutecznie zastraszane i manipulowane przez aparat władzy. Jedyną osobą, która nadal stawia opór, jest bojownik o wolność przebrany za osobę Guya Fawkesa - V (Hugo Weaving). V walczy z panującym ustrojem dokonując zamachów terrorystycznych na główne ośrodki przekazu i gmachy budynków rządowych. Pewnego dnia uwalnia z rąk agentów rządowych Evey Hammond (Natalie Portman).



„The Karate Kid”

Mistrz Miyagi przyjmuje nowego ucznia Daniela, który chce się uczyć sztuk walki.



„Miłość na zamówienie”

Rodzice Trippa pragną, by ich trzydziestopięcioletni syn w końcu się usamodzielnił. Podstępem wprowadzają w jego życie kobietę idealną - Paulę.



„Idol z piekła rodem”

Aaron Green, pracownik wytwórni muzycznej, ma siedemdziesiąt dwie godziny, by sprowadzić z Londynu do Los Angeles legendę rocka, skandalistę Aldousa Snowa, na jego pierwszy koncert po latach scenicznej przerwy. Aby zachować stanowisko, Aaron będzie musiał nie tylko wygrać szalony wyścig z czasem oraz znosić ekscentryczne zachowanie Aldous



„Kobiety pragną bardziej”

Akcja rozgrywa się w Baltimore. Widzowie śledzą przeplatające się losy kilku bohaterów. Ich tematem przewodnim są trudności w porozumieniu i interpretowaniu zachowania innych. Wszyscy bezskutecznie próbują znaleźć miłość.



„Clueless”

Gdy w szkole pojawia się nowa i niezbyt atrakcyjna uczennica, Cher proponuje jej metamorfozę.



„Bad Boys II”

Narkotykowi gliniarze Mike Lowrey (Smith) i Marcus Bennett (Lawrence) prowadzą akcję, której celem jest niedopuszczenie do gigantycznego transportu ecstasy do Miami. W efekcie kilkumiesięcznego śledztwa odkrywają gigantyczne podziemie narkotykowe, którego szef chce przejąć kontrolę nad handlem esctasy w całym mieście. Oprócz kina akcji jest i romantyczny akcent: Mike zakochuje się ze wzajemnością w siostrze Marcusa, Syd.

Netflix to jeden z największych na świecie rozrywkowych serwisów streamingowych, z którego korzysta 193 mln opłacających abonament użytkowników w ponad 190 krajach. Udostępnia on wiele gatunków filmów, seriali i programów w różnych językach.