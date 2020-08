„Przysięga” – nowy serial dokumentalny HBO o amerykańskiej sekcie NXIVM

Bohaterami serialu dokumentalnego HBO „Przysięga” są ludzie należący niegdyś do NXIVM – grupy samodoskonalenia, która została rozwiązana, kiedy kilku jej członkom, stojącym najwyżej w hierarchii, postawiono zarzuty karne. Twórcy dokumentu mieli możliwość przeprowadzenia rozmów z osobami znającymi realia sekty i jej byłymi członkami. Produkcja wnikliwie analizuje doświadczenia wielu osób należących do grupy, podkreślając, że wszystkich łączyło wspólne dążenie do rozwoju osobistego i każdy z nich przeżywa wewnętrzny dylemat, obserwując obecny rozwój wydarzeń.

NXIVM została założona w 1998 roku przez Keitha Reinera i Nancy Salzman. W ciągu zaledwie kilku lat stała się wpływową organizacją o międzynarodowym zasięgu i miała tysiące członków, w tym odnoszących sukcesy prezesów, hollywoodzkie gwiazdy, dziedziców wielkich fortun i potomków politycznych dynastii.

Obecnie członkowie NXIVM twierdzą, że organizacja nie tylko doprowadziła do głębokich zmian w ich psychice, ale dopuszczała się także karygodnych nadużyć. Podobnie jak w swoich wcześniejszych produkcjach, Noujaim i Amer pokazują skomplikowaną prawdę, która upraszczana była w sensacyjnych nagłówkach. Opowiadają o emocjonalnej cenie, jaką przyszło zapłacić członkom organizacji, którzy uwierzyli w głoszoną przez Raniera humanitarną filozofię, bo chcieli zmienić swoje życie i świat na lepsze. Wyjaśniają, że nowe osoby dołączały do NXIVM, bo były pod wrażeniem etycznej misji i obietnicy, jaką składała im organizacja. Serial Przysięga przedstawia mechanizmy funkcjonowania NXIVM, pokazane z perspektywy dawnych członków, którzy poświęcili swoje życie dla tej organizacji.

Realizacja produkcji miała bardzo osobisty wymiar dla Jehane Noujaim, która w 2010 roku wzięła udział w Executive Success Programs, flagowych seminariach prowadzonych przez NXIVM i już wtedy myślała o nakręceniu filmu o zdobytych podczas zajęć doświadczeniach. Noujaim była w ciągłym kontakcie z ludźmi, których poznała na szkoleniach. W 2017 roku pojawiły się pierwsze pogłoski na temat kontrowersyjnej organizacji, a niedługo potem odeszło z niej kilka kobiet zajmujących wysoką pozycję w jej hierarchii. Noujaim i Amer rozpoczęli zdjęcia do serialu, nie wiedząc, jak zakończy się przedstawiana przez nich historia.

Dowody oddania

Kontrowersje dotyczące działalności NXIVM zaczęły pojawiać się już w 2003 roku, ale dopiero trzynaście lat później w dzienniku „New York Times” ukazał się artykuł opisujący niepokojące rewelacje o tajnej kobiecej sekcie DOS, której łaciński skrót oznacza „Mistrz Posłusznych Kobiet”. Kandydatki musiały dać dowód swojego oddania, przekazując swoim „panom” swego rodzaju „zastaw”, czyli kompromitujące je materiały. Potem, podczas specjalnej ceremonii, niektórym z nich został wypalony na ciele znak będący symbolem złożonej przez nie przysięgi.

W 2019 roku założyciel NXIVM, Keith Reiner, został skazany za wymuszenia, handel ludźmi, spisek zawiązany w celu czerpania korzyści z pracy niewolniczej, kradzież tożsamości, wytwarzanie oraz posiadanie dziecięcej pornografii. Obecnie oczekuje na wyrok, który najprawdopodobniej zostanie wydany jesienią tego roku.

Serial „Przysięga” zabiera widzów w podróż do społeczności, której członkowie poświęcili swoje życie realizacji misji NXIVM, a teraz wyjaśniają powody ogromnej popularności Raniera i założonej przez niego organizacji. Byli członkowie opowiadają szczerze o poczuciu odpowiedzialności oraz dojmującym poczuciu straty przyjaciół, kariery i społeczności, którą pomagali budować przez ponad 10 lat. Przedstawione w produkcji wydarzenia oglądamy z perspektywy byłych członków, których zaangażowanie w rozwój osobisty i budowę lepszego świata sprawiło, że byli bezgranicznie oddani NXIVM i Ranierowi. Jego twórcy towarzyszą bohaterom z kamerą, kiedy ci kwestionują prawdziwy cel szkoleń i istnienia organizacji, wokół której toczyło się całe ich życie.

Twórcy serialu

Serial wyreżyserowany został przez wyróżnionych nominacją do Oscara Jehane Noujaima i Karima Amera (film dokumentalny Plac). Obowiązki producentów wykonawczych pełnili: Karim Amer, Jehane Noujaim, Geralyn White Dreyfous, Mike Lerner, Nina Fialkow, Lyn Davis Lear, Regina K. Scully. Producentami byli natomiast: Victor Buhler, Rosadel Varela, Claire Read, Aleks Gezentsvey. Producentkami wykonawczymi ze strony HBO są Nancy Abraham i Lisa Heller. Obowiązki starszego producenta pełni Sara Rodriquez. Serial wyprodukowany został przez HBO.

Premiera serialu „Przysięga”

Premiera serialu dokumentalnego „Przysięga” odbędzie się w poniedziałek, 24 sierpnia w HBO GO, równolegle z amerykańską premierą o godzinie 4:00. Emisja pierwszego odcinka w HBO zaplanowana została na 27 sierpnia na godzinę 23:20. Serial liczy 9 odcinków.

