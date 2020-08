Niespodzianka od HBO. Pierwszy odcinek serialu „Kraina Lovecrafta” za darmo na YouTube

Pierwszy odcinek wyczekiwanego nowego serialu HBO trafił na serwis YouTube w piątek 21 sierpnia. Platforma najprawdopodobniej chce w ten sposób zachęcić do nowych użytkowników do subskrypcji. „Kraina Lovecrafta” jest jednym z najbardziej oczekiwanych seriali tego roku ze względu na świetny duet reżyserski i znakomitą obsadę. Seria zadebiutowała z pierwszym odcinkiem 17 sierpnia. Kolejne będą dodawane co tydzień.

O czym jest serial „Krainy Lovecrafta”?

Scenariusz do „Krainy Lovecrafta” oparty został na książce Matta Ruffa z 2016 roku, która była reklamowana jako „kalejdoskopowy portret rasizmu - przerażającego widma, które wciąż nas prześladuje” .

Fabuła „Lovecraft Country” umiejscowiona jest w latach 50. Poznajemy fana science-fiction Atticusa Freemana (Jonathan Majors), który poszukuje swojego zaginionego ojca (Michael Kenneth Williams). Pomaga mu w tym jego przyjaciółka Letitia (Jurnee Smollett-Bell) i jego wujek George (Courtney B. Vance). Bohaterowie zmierzą się nie tylko z rasizmem ale także spotkają na swojej drodze przerażające potwory wyjęte wprost z H.P. Lovecrafta.

Obsada serialu „Kraina Lovecrafta”

W serialu „Kraina Lovecrafta” zagrali między innymi: Jonathan Majors, Jurnee Smollett-Bell, Abbey Lee, Wunmi Mosaku, Aunjanue Ellis, Courtney B. Vance i Michael Kenneth Williams.

Czytaj także:

Nowości od HBO we wrześniu. Co obejrzymy?