Daria Ładocha o traumatycznym porodzie: Powiedziano mi, że moje dziecko nie przeżyło

Daria Ładocha jest mamą dwóch córek: 11-letniej Laury i 6-letniej Matyldy. Choć obecnie dziewczynki są zdrowe, w przeszłości blogerka obawiała się o stan zdrowia starszej z sióstr. O trudnym porodzie opowiedziała w programie Agaty Młynarskiej „Agata się kręci”. Prezenterka przyznała, że po narodzinach pierwszej córki miała depresję. – Miałam depresję poporodową po pierwszym dziecku i to taką, z której nie wyszłam szybko, bo trwało to rok. Miałam trudny poród, bo powiedziano mi, że moje dziecko nie przeżyło, a potem okazało się, że jednak przeżyło – wyznała.

Z opowieści Darii Ładochy wynika, że lekarze poinformowali ją o przyznaniu starszej córce 0 punktów w skali Apgar. – Powiedziano mi, że w wyniku niedotlenienia wady rozwojowe będą się pojawiać na każdym kroku i mam się na to przygotować. Bardzo ciężko jest młodej matce usłyszeć taką diagnozę – stwierdziła blogerka kulinarna. Pierwsze miesiące po narodzinach Laury także nie były łatwe. – Ten pierwszy rok ja się w ogóle nie znałam się na obsłudze dziecka. Nie urodziłam się mamą, nauczyłam się być mamą. Moje koleżanki wmawiały mi, że macierzyństwo ma się we krwi, ja nie miałam tego we krwi, musiałam się wszystkiego nauczyć i bardzo dużo czasu temu poświęciłam

Daria Ładocha – kim jest?

Daria Ładocha jest blogerką kulinarną i autorką bloga Mamałyga. Na swoim koncie ma kilka książek kucharskich m.in. „Gotuj zdrowo dla dzieci” czy „W mojej tajskiej kuchni”. Przez wiele lat pojawiała się w cyklu kulinarnym w „Dzień dobry TVN”. Wraz ze swoją córką Matyldą prowadzi program „Patenciary” w TVN Style. Została także zwyciężczynią drugiej edycji programu „Agent-Gwiazdy”. Widzowie TVN mogą ją również kojarzyć jako prowadząca „Ameryka Express” – w tej roli zastąpiła Agnieszkę Woźniak-Starak.

Czytaj także:

31-latka jest mamą jedenaściorga dzieci. „Czułam wstyd, gdy po raz szósty zaszłam w ciążę”