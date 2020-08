Gwiazda TVN napisała list do premiera i ministra zdrowia. „Czas zwrócić uwagę rządzących na realne problemy”

Każdego dnia media donoszą o kolejnych przypadkach zachorowań na COVID-19 spowodowanych udziałem w weselach. W wielu regionach kraju to właśnie poślubne imprezy stały się ogniskami koronawirusa. W okolicach Nowego Sącza aż do 15 czerwca nie odnotowano ani jednego przypadku zakażenia. Po kilku weselach, które odbyły się w regionie, wskaźnik zachorowań znacząco wzrósł. Po jednym z wesel w województwie warmińsko-mazurskim koronawirusem zaraziło się 40 osób a aż 600 objęto kwarantanną.

Mimo tych alarmujących danych, wiele par decyduje się na organizację wesela. Sprawą zainteresowała się Izabela Janachowska, była tancerka, a obecnie konsultantka ślubna i prezenterka programów w TVN Style. Celebrytka opublikowała na swoim blogu listy, które wysłała do Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Wcześniej gwiazda TVN Style przeprowadziła specjalną ankietę wśród panien młodych, której celem było sprawdzenie, jak pandemia koronawirusa wpłynęła na przygotowania do ślubów oraz organizację wesel.

Janachowska deklaruje gotowość do współpracy

„Czas zwrócić uwagę rządzących na realne problemy, spowodowane przez zbyt późno podejmowane decyzje, które właściwie skazują wiele par na odwołanie wesela w ostatniej chwili, bez możliwości reakcji” - napisała. Janachowska wyraziła nadzieję, że jej listy oraz zawarte w nich wnioski i postulaty sprawią, że rząd pochyli się nad problemami branży ślubnej oraz zweryfikuje swoje działania, by pary młode oraz przedsiębiorcy mieli szansę na dostosowanie się do sytuacji. „Zadeklarowałam także swoją gotowość do współpracy w zakresie opracowywania nowych wytycznych dla branży ślubnej. Bardzo mi zależy, żebyście mieli możliwość świętowania tego wyjątkowego dnia w gronie Waszych bliskich w bezpieczny sposób” - podkreśliła.

Janachowska przyznała, że „z niepokojem obserwuje wprowadzane z dnia na dzień restrykcje, które, jak rozumie, mają zapewnić bezpieczeństwo obywateli, z drugiej zaś strony brutalnie odzierają z marzeń wielu narzeczonych, dosłownie w przeddzień wydarzenia, na które nierzadko czekali całe życie”.

Na razie ani premier, ani minister zdrowia nie zareagowali na listy od celebrytki.