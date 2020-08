Odważne zdjęcie Doroty Wellman. Zakryła się tylko kapeluszem

Dorota Wellman wraz ze swoją przyjaciółką Martą Klepadło wzięły udział w odważnej sesji zdjęciowej dla magazynu „Viva”. Obie panie pozują przed obiektywem nago – ich ciała przesłaniają jedynie wielkie, różowe kapelusze. Sesja zdjęciowa jest związana z projektem „Być kobietą on tour”. Jest to cykl konferencji, które – jak tłumaczą organizatorki – „mają na celu uczyć, motywować, pokazywać możliwości, inicjować działania i wspierać, a także seria rozmów z kobietami i mężczyznami pełnymi pasji, których historie i pomysły na życie inspirują i dodają wiary w powodzenie planów”.

Pod fotografią pojawiło się mnóstwo komplementów pod adresem jej bohaterek. – Jestem szczęśliwa i uśmiechnięta od ucha do ucha, że o naszym projekcie „Być kobietą on tour” możecie przeczytać w najnowszej „Vivie!” Marzenie spełnione. Niech jak najwięcej kobiet dowie się o naszej kobiecej, życzliwej i przyjaznej społeczności. My z Dorotą jesteśmy tu dla Was i razem z Wami chcemy się spotykać, rozmawiać, żartować i brać z życia to, co najlepsze – wyjaśniła Marta Klepadło. – Zależało nam, żeby to zdjęcie, które znalazło się w Vivie!, było bardzo kobiece, żeby pokazać, że kobiety mają niesamowitą moc działania – dodała Dorota Wellman.

Czytaj także:

Wellman oburzona zachowaniem na polskich plażach. „Ta to ma dupsko, ona nie ma cycków”