Kammel podobny do Lewandowskiego? Dziennikarz pokazał zdjęcie z żoną piłkarza

„Zarówno na wczorajszym jak i na dzisiejszym zdjęciu nie było i nie ma Roberta Lewandowskiego” – napisał Tomasz Kammel, dołączając zdjęcie z Anną Lewandowską zrobione w studio programu „Pytanie na śniadanie”. Z hashtagów dodanych przez dziennikarza wynika, że fotografię wykonano w 2012 roku, czyli w czasie, gdy żona piłkarza była jeszcze czynną zawodniczką karate. To także rok przed ślubem z przyszłym gwiazdorem Bayernu Monachium.

Swoim podpisem Kammel nawiązał do faktu, że zdaniem internautów na niektórych zdjęciach dziennikarz jest podobny do kapitana polskiej reprezentacji. Tak było w przypadku posta opublikowano przed wpisem z Anną Lewandowską w roli głównej. Prezenter pochwalił się wówczas zdjęciem z wizyty u kosmetyczki, która zasłoniła mu oczy „udkami odmładzającymi”. „Myślałam, że to Robert Lewandowski. A to nasz Tomek” – skomentowała jedna z użytkowniczek. „Ale na tym zdjęciu jest pan podobny do Lewandowskiego” – pisała inna.

Kariera Lewandowskiej

Lewandowska od 13 roku życia trenowała karate w klubie sportowym KK Pruszków. Jej trenerem był Jerzy Szcząchor, a do tego sportu zachęcali ją wuj Paweł Krzywański i kuzynka Katarzyna Krzywańska – oboje medaliści na międzynarodowych zawodach karate. Pierwszy medal Lewandowska wywalczyła w roku 2005, kiedy to zajęła drugie miejsce na mistrzostwach Polski w kumite indywidualnym juniorów. Pierwszy złoty medal seniorski zdobyła w 2008 roku na mistrzostwach Europy. W tym samym roku wywalczyła brązowy drużynowy medal mistrzostw świata. W kolejnych latach zdobywała brązowy medal MŚ, srebrny MŚ drużynowo, złoty, srebrny i brązowy na mistrzostwach Polski, złoty i srebrny na ME. Jej ostatnimi medalami były dwa brązowe krążki na mistrzostwach Polski i mistrzostwach świata w roku 2014. Łącznie wywalczyła 38 medali.