Internauta zasugerował, że Maciej Dowbor jest Żydem. Ten nazwał go „rasistowskim po**bem”

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor prowadzą w sieci swój program „Domówka u Dowborów”, gdzie rozmawiają z zaproszonymi gośćmi. W niedzielę aktorka poinformowała na Instagramie, że fani pary chcą emisji formatu częściej niż raz w tygodniu. „Myślicie, że tak długo będziemy prowadzić domówkę aż będziemy wyglądać tak jak na załączonym obrazku” – dopytywała dołączając zdjęcia przerobione w aplikacji „postarzającej”, na których para celebrytów wygląda na osoby w wieku około 60 lat.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy, a jeden z nich przykuł uwagę Dowbora. „Absolutnie się z nie zgadzam. To że pan Maciej jest Żydem jak Douglas o niczym nie świadczy. Nie jest podobny. Ale pani wygląda fajnie, bardzo naturalnie i absolutnie nie widać pani pochodzenia. Pozdrawiam serdecznie” – napisał. Komentarz mężczyzny udostępnił na swoim profilu Dowbor, nie szczędząc przy tym gorzkich słów pod adresem autora wpisu.

„Naziolski cymbał”

„Powiedzcie mi skąd się biorą takie rasistowskie po**by??? Zresztą ten pajac już pokazał swoje możliwości przy okazji meczu Polska-Izrael rok temu”- napisał Dowbor, nawiązując do ubiegłorocznego komentarza wspomnianego internauty, który dopytywał dziennikarza, czy ten w meczu Polski z Izraelem rozgrywanym w Warszawie będzie kibicował „swoim rodakom czy drużynie gospodarzy” .

Mąż Koroniewskiej zaapelował do wspomnianego internauty, by ten „palnął się w łysy łeb”. „Jak poczujesz, że coś zabolało, to jeszcze jest dla Ciebie nadzieja. I niech mi tu nikt nie wyskakuje z tekstem, że ten naziolski cymbał nic złego nie napisał. Trzeba mieć naprawdę na**ane pod sufitem, żeby wrzucać takie komentarze i w ogóle postrzegać świat przez taki pryzmat” – dodał. Dziennikarz przekazał też, że udostępnił dane internauty, ponieważ on sam „objawił się na publicznym profilu Joanny Koroniewskiej, więc chyba zależy mu na rozgłosie” .

