„Tenet”. Pojawił się finałowy zwiastun najnowszego filmu Christophera Nolana

Głównym bohaterem filmu będzie nienazwany jeszcze agent CIA, grany przez Johna Davida Washingtona. Postać uzbrojona jest w jedno słowo - „TENET” i walcząc o przetrwanie całego świata, podróżuje przez mroczne przestrzenie międzynarodowego szpiegostwa z misją, która rozwinie się poza czas rzeczywisty. W filmie występują między innymi także: Elizabeth Debicki, Robert Pattinston, Kenneth Branagh, Michael Caine, Fiona Dourif, Clemence Poesy czy Andrew Howard.

Zwiastuny filmu „Tenet”

Nieco o fabule zdradza także sam tytuł filmu – „Tenet”. Słowo jest palindromem – wyrażeniem brzmiącym tak samo, czytanym od lewej do prawej i od prawej do lewej. To tłumaczy też ciekawe zabiegi pokazane już w pierwszym zwiastunie, gdy statek płynie do tyłu czy samochód nagle zmienia kierunek spadania przy wypadku. Najnowszy trailer filmu koncentruje się na długich sekwencjach akcji, podczas gdy poprzednie podkreślały szpiegowskie aspekty fabuły. Mimo, że nowa zapowiedź trwa trzy minuty, nadal fabuła filmu nie jest do końca jasna.

Nolan o filmie „Tenet”

A co mówi Nolan o swoim nowym filmie? W rozmowie z „Entertainment Weekly” w grudniu 2019 roku zdradził, że „łączy w produkcji kilka różnych gatunków” . – Miejmy nadzieję, że w ekscytujący i świeży sposób. Producentka Emma Thomas i ja przygotowywaliśmy wiele produkcji na dużą skalę, ale jest to z pewnością największa z nich względem międzynarodowego zasięgu. Kręciliśmy w siedmiu krajach, w każdym z nich z ogromną obsadą i ogromnymi planami filmowymi. Nie ma wątpliwości, że to najbardziej ambitny film, jaki stworzyliśmy – podkreślił.

