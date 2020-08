Kinga Rusin wyjaśniła, dlaczego odchodzi z „Dzień Dobry TVN”. Miszczak: Prowadzimy rozmowy

Czym chce się zajmować Kinga Rusin?

"Dlaczego już nie DDTVN? Chcę realizować swoje kolejne marzenia, wykorzystać swobodę i niezależność finansową, którą mam dzięki świetnie prosperującej firmie kosmetycznej – mojej dumie. Chcę współtworzyć nowe ciekawe projekty w kilku obszarach: telewizja, biznes, działalność społeczna" – napisała w mediach społecznościowych Rusin.

Dalej dziennikarka poinformowała, że „ostatnio zmieniło się w »Dzień Dobry TVN«” . Podała, że naturalną okazją do zmian było odejście jej współprowadzącego. Podała, że jeżeli chodzi o jej karierę telewizyjną wie, co chce robić i wie, czego nie chce. „Waham się co do kilku propozycji. Z pewnością chciałabym prowadzić program ostrzejszy, bardziej kontrowersyjny. Realizacja moich konkretnych wizji nie jest łatwa. Rozmowy trwają” – przekazała.

Rusin podkreśliła, że chciałaby teraz zajmować się dziennikarsko poważniejszymi tematami i razem z własnym zespołem tworzyć reportaże i dokumenty. Jak poinformowała, zajmowała się tym, gdy mieszkała kilka lat w Stanach Zjednoczonych. „Nie żegnam się więc! Dziękuję całej ekipie Dzień Dobry TVN za 15 lat wspaniałej, wspólnej pracy. Pozdrawiam wszystkich widzów! Do zobaczenia!” – zakończyła.

Edward Miszczak: Mamy kilka propozycji dla Kingi

O komentarz do odejścia Kingi Rusin dziennikarze portalu wirtualnemedia.pl poprosili dyrektora programowego stacji Edwarda Miszczaka. – Kinga od samego początku współtworzyła „Dzień Dobry TVN”. Dziękujemy jej za te 15 fantastycznych lat wspólnej pracy. Jest naszą wspaniałą gwiazdą związaną ze stacją od początku jej istnienia. Szanujemy jej decyzję oraz chęć podjęcia nowych wyzwań i liczymy na realizację kolejnych programów z jej udziałem. Mamy kilka propozycji dla Kingi, rozmawiamy – podał.

Kinga Rusin w TVN

Kinga Rusin prowadziła program „Dzień dobry TVN” od września 2005 roku. Oprócz tego prowadziła także m.in. reality show „Agent – Gwiazdy” i była jurorką „You Can Dance – Po prostu tańcz” . W parze ze Stefano Terrazzino zwyciężyła w finale czwartej edycji programu rozrywkowego TVN „Taniec z gwiazdami” . Obecnie program „Dzień dobry TVN” prowadzą Małgorzata Ohme, Filip Chajzer, Damian Michałowski i Paulina Krupińska.

