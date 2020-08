Nowe seriale, programy i filmy. Co pojawi się w sierpniu na Netfliksie?

Od 1 sierpnia na platformie streamingowej Netflix pojawi się masa nowości. Fani klasyków kina, znajdą takie propozycje jak „Uwierz w ducha” , „Nagi instynkt” czy „Labirynt” . Doczekamy się także kontynuacji „Trinkets” i „Lucyfera” . Co jeszcze pojawi się w serwisie w sierpniu? Poniżej znajdziecie pełną listę ze zwiastunami.

„Aggretsuko” sezon 3. – 27 sierpnia

Ruda panda o imieniu Retsuko nienawidzi swojej pracy w biurze. Wieczorami walczy z tłumioną złością, dając upust emocjom na deathmetalowym karaoke.



„American Psycho” – 26 sierpnia

Adaptacja powieści Breta Eastona Ellisa. Patrick Bateman to typowy amerykański yuppie, który zaczyna mordować ludzi, chcąc oderwać się od rutyny.



„Trinkets” sezon 2. – 25 sierpnia

Trzy nastolatki z różnych środowisk zaprzyjaźniają się ze względu na wspólne hobby — kradzież sklepową.



„Lucyfer” sezon 5. – 21 sierpnia

„Lucyfer” to kryminalny serial, który jest adaptacją komiksu pod tym samym tytułem, wydawanego przez DC Comics. Znudzony diabeł porzuca rolę władcy piekieł i przenosi się do Los Angeles, gdzie otwiera klub nocny i zaczyna towarzyszyć pani detektyw z wydziału zabójstw. W rolach głównych pojawiają się: Tom Ellis, Lauren German i Kevin Alejandro.



„Dirty John: Betty Broderick” – 14 sierpnia

Ten serial o prawdziwej zbrodni dowodzi, że kiedy miłość natrafia na przeszkody, a zaufanie zmienia się w manipulację, może zdarzyć się wszystko - nawet morderstwo.



„3%” sezon 4. – 14 sierpnia

W niedalekiej przyszłości, gdzie elita zamieszkuje rajską wyspę z dala od przeludnionych slumsów, każdy dostaje jedną szansę, aby dołączyć do 3% tych uwolnionych od brudu i ubóstwa.



„The Rain” sezon 3. – 6 sierpnia

W świecie, w którym większość ludzkości zginęła w wyniku potwornej epidemii, młode rodzeństwo wyrusza w ryzykowną podróż w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca



„Git” – 5 sierpnia

Przywódca zakładu karnego w Łęczycy zostaje zamordowany. Dziennikarz śledczy, który z nim rozmawiał tydzień wcześniej, postanawia dojść prawdy.



„Immigration Nation” – 3 sierpnia

Serial dokumentalny, który poprzez prezentację działalności ICE i poruszających portretów imigrantów pozwala przyjrzeć się obecnej sytuacji imigracyjnej w USA.



„W świecie danych” – 2 sierpnia

W nowym serialu dokumentalnym Netflix dziennikarz Latif Nasser bada fascynujące, skomplikowane więzy międzyludzkie oraz naszą relację ze światem i kosmosem.



„Żony ze Stepford” – 1 sierpnia

Joanna Eberhart przeżywa załamanie nerwowe po porażce na gruncie zawodowym. Chcąc zacząć wszystko od nowa, wyprowadza się z mężem i dziećmi do miasteczka, którego mieszkańcy skrywają tajemnicę.



„Nagi instynkt” – 1 sierpnia

Znany muzyk rockowy zostaje zamordowany. Policjant prowadzący śledztwo wdaje się w romans z główną podejrzaną.



„Uwierz w ducha” – 1 sierpnia

Zastrzelony na ulicy Sam wraca do swojej ukochanej jako duch, by ostrzec ją przed zagrożeniem.



„Labirynt” – 1 sierpnia

Król goblinów Jareth porywa brata 15-letniej Sary. Dziewczyna musi przebyć wielki labirynt, aby go uratować.



„Bumblebee” – 1 sierpnia

Rok 1987. Na jednej z kalifornijskich plaż Bumblebee znajduje azyl na złomowisku. Tymczasem Charlie, dziewczyna u progu dorosłości, próbuje zrozumieć świat, wciąż szukając w nim dla siebie miejsca i roli. Na wspomnianym złomowisku znajduje zdezelowanego, rdzewiejącego Bumblebee. Kiedy udaje jej się go odrestaurować, szybko orientuje się, że Bumblebee nie jest zwykłym żółtym "garbusem".



„Rango” – 1 sierpnia

Kameleon Rango przechodzi swój trudny okres. Jego głównym zajęciem jest tułaczka po pustyni Mojave. Dochodzi on do pewnego miasteczka opanowanego przez bandytów i kryminalistów. Wkrótce postanawia zostać stróżem prawa w owej mieścinie, aby zwalczać złych, a pomagać dobrym.

