„Nawiedzony dom na wzgórzu”. Wiemy, kiedy pojawi się kontynuacja serialu! Netflix pokazał plakat

„Nawiedzony dom na wzgórzu” Netfliksa szybko stał się obsesją rzeszy fanów. Pojawił się na platformie w 2018 roku i widzowie oglądali go po kilka razy, dopatrując się ukrytych znaczeń i rozszyfrowując los rodziny Crain. Showrunner serii Mike Flanagan postanowił jednak nie kontynuować historii tego rodu, a skupić się na innej historii. To jednak nie znaczy, że w „Nawiedzonym domu z Bly” będziemy mieć do czynienia z innym klimatem. Wszystko wskazuje na to, że serial będzie antologią, podobną do popularnego „American Horror Story” . W drugim sezonie serii zobaczymy tych samych aktorów, którzy pojawili się w pierwszej. Otrzymają jednak oni zupełnie inne role i zostaną osadzeni w zupełnie innej rzeczywistości, a narracje pierwszej i drugiej serii nie będą w żaden sposób połączone.

Na ekranach w serialu „Nawiedzony dwór w Bly” pojawią się między innymi: Victoria Pedretti (Dani), Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen (Peter), Kate Siegel, T'Nia Miller, Catherine Parker, Rahul Kohli (Owen), Bejamin Evan Ainsworth, Amelie Smith i Amelia Eve.

Serial oparty jest luźno na powieści grozy z 1898 roku „W kleszczach lęku” (ang. „The Turn of the Screw” ) Henry'ego Jamesa. Historia serii opowiada o młodej guwernantce wynajętej przez mężczyznę do opieki nad jego siostrzenicą i siostrzeńcem w ich rodzinnym, wiejskim domku, po tym, jak trafili oni pod jego opiekę. Przybywając do posiadłości młoda kobieta zaczyna widzieć zjawy, które ją nawiedzają.

Serial „Nawiedzony dwór w Bly” jest kręcony od 30 września 2019 roku, a jego premiera ma nastąpić jesienią 2020 roku.

Ostatnio w magazynie „Vanity Fair” pojawiły się pierwsze zdjęcia z serialu. Link do nich znajdziecie poniżej.

