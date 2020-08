Quiz. Ile pamiętasz z serialu „To wiem na pewno”? Sprawdź się!

„To wiem na pewno” (ang. „I Know This Much is True”)

Serial „To wiem na pewno” (ang. „I Know This Much is True”) pojawił się na platformie HBO GO w kwietniu i szybko stała się najlepiej ocenianym na platformie. Obraz na podstawie powieści Wally'ego Lamba o tym samym tytule, obecnie na polskim Filmwebie ma ocenę 8/10, a na jego amerykańskim odpowiedniku IMDB 8,2/10. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście serialu, szczerze do tego zachęcamy, a dla tych, którzy są już po seansie przygotowaliśmy quiz wiedzy. Sprawdźcie, ile zapamiętaliście!