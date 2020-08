„Wychowane przez wilki”. Mamy zwiastun serialu Ridleya Scotta dla HBO

W sieci zadebiutował zwiastun serialu „Wychowane przez wilki” (ang. „Raised by Wolves”), stworzonego przez Aarona Guzikowskiego („Labirynt”, „Papilon”, „Kontrabanda”) i wyprodukowanego przez Ridleya Scotta („Gladiator”, „Łowca androidów”, „Prometeusz”). Obraz zadebiutuje na HBO GO już we wrześniu.

Serial „Wychowane przez wilki”, którego producentem wykonawczym jest Ridley Scott, opowiada o dwóch androidach, które mają za zadanie wychowywać ludzkie dzieci na tajemniczej, dziewiczej planecie. Kiedy religijne konflikty zaczynają zagrażać dalszemu istnieniu prężnej ludzkiej kolonii, androidy przekonują się, że kontrolowanie ludzkich wierzeń jest trudnym i niebezpiecznym zadaniem. Scott wyreżyserował dwa pierwsze z liczącej łącznie 10 odcinków produkcji, stając po raz pierwszy za kamerą amerykańskiego serialu telewizyjnego. „Wychowane przez wilki”. Obsada W obsadzie serialu znaleźli się Amanda Collin („Wybawienie”, „Straszna kobieta”), Abubakar Salim („Fortitude”, „Jamestown”), Winta McGrath („Do nieba”, „Moje wakacje z Rudym”), Niamh Algar („The Virtues”), Jordan Loughran („Boss”, „Emerald City”), Matias Varela („Narcos”, „Point Break – na fali”), Felix Jamieson („The Ghost”), Ethan Hazzard („The Long Song”), Aasiya Shah („Z pamiętnika położnej”, „Niezapomniane”), Ivy Wong („Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie”, „Czarownica 2”) i Travis Fimmel („Wikingowie”). Serial został wyprodukowany przez Scott Free Productions. Producentami serialu są Ridley Scott, Aaron Guzikowski, który jest również twórcą i scenarzystą serialu, David W. Zucker („Człowiek z Wysokiego Zamku”), Jordan Sheehan („Terror”), Adam Kolbrenner („Labirynt”) oraz Mark Huffam („Marsjanin”). Premiera serialu „Wychowane przez wilki” Serial „Wychowane przez wilki” pojawi się premierowo na HBO GO już 4 września.