Sean Connery obchodzi 90. urodziny. Najlepsze filmy z udziałem słynnego aktora. Jak zmieniał się przez lata?

Sean Connery urodził się 25 sierpnia 1930 roku w Edynburgu. Mając 9 lat zaczął rozwozić mleko, aby zarobić i pomóc biednej rodzinie. Gdy miał 13 lat, zakończył edukację i pracował jako pomocnik rzeźnika i model. W wieku 17 lat Connery wstąpił do marynarki wojennej, jednak odszedł przy pierwszej okazji, jaka się nadarzyła. Gdy wrócił do Szkocji, pracował jako producent trumien, ratownik na basenie, ochroniarz i pomocnik mechanika w drukarni. Potem zajął się kulturystyką i w 1953 roku uzyskał trzecie miejsce w konkursie Mister Universum (1953).

Aktorstwem zajął się w połowie lat 50. Początkowo grał w teatrze - m.in. małą rolę w musicalu „South Pacific” . W 1961 roku wygrał w castingu do roli Jamesa Bonda, pokonując między innymi Rogera Moore'a. Pierwszym filmem z tej serii, w jakim zagrał był „Doktor No” z 1962 roku, który okazał się ogromnym przebojem kinowym. Po zagraniu w kilku obrazach o agencie 007, a konkretnie po nakręceniu „Żyje się tylko dwa razy” (1967), poinformował, że rezygnuje z roli agenta 007. Nie chciał być utożsamiany z tylko jednym bohaterem. Później jednak wrócił do tej roli, 1971 roku zagał jednak w „Diamenty są wieczne” .

Znany jest także.in. z „Powrotu Robin Hooda” (1976), „Morderstwa w Orient Expressie” (1974), „Polowania na Czerwony Październik” (1990), czy „Indiana Jones i ostatnia krucjata” (1989). Po ukończeniu 80. lat Connery ogłosił, że nie chce już grać w żadnym filmie. Prywatnie, od 1975 roku jest małżonkiem Micheline Roquebrune.

Najlepsze filmy z Seanem Connery według serwisu Rotten Tomatoes

Oto 10 najlepiej ocenianych filmów z udziałem aktora, który obchodzi dziś 90. urodziny. Sprawdźcie, ile z nich oglądaliście, a co warto nadrobić.

1. „Wzgórze” (1965)

II wojna światowa, do północnoafrykańskiego obozu karnego dla brytyjskich żołnierzy trafia pięciu nowych więźniów. Próbują przeżyć w warunkach nieludzkiego traktowania i brutalnych kar wymierzanych przez sadystycznych strażników.



2. „Goldfinger” (1964)

Agent 007 mierzy się z multimilionerem Aurikiem Goldfingerem, który chce obrabować Fort Knox.



3. „Darby O'Gill & The Little People” (1959)

Film przygodowy fantasy wyprodukowany przez Walt Disney Pictures na podstawie opowieści Darby'ego O'Gilla "Herminie Templeton Kavanagh" i wyreżyserowany przez Roberta Stevensona. W filmie obok Seana Conney występują Albert Sharpe, Janet Munro czy Jimmy O'Dea.



4. „Człowiek, który chciał być królem” (1975)

Indie, XIX wiek. Dwóch brytyjskich żołnierzy dezerteruje i udaje się w podróż do Kafiristanu, afgańskiego regionu z mitycznym miastem Aleksandra Wielkiego.



5. „Dr. No” (1962)

Agent 007 wyrusza na Jamajkę, aby wyjaśnić morderstwo jednego z tajniaków brytyjskiego wywiadu. Dociera do siedziby tajemniczego doktora No.



6. „Pozdrowienia z Rosji” (1963)

Agent 007 musi powstrzymać organizację WIDMO, która chce przejąć kontrolę nad Lektorem - radziecką maszyną dekodującą wszelkie szyfry.



7. „Morderstwo w Orient Expressie” (1974)

Detektyw Hercules Poirot zamierza rozwikłać zagadkę tajemniczego morderstwa, do którego doszło w pociągu.



8. „Molly Maguires” (1970)

Dramat historyczny poświęcony akcji protestacyjnej górników z zagłębia węglowego w Pensylwanii w latach 70. XIX wieku.



9. „Bandyci czasu” (1981)

Lekceważony przez rodziców Kevin staje się towarzyszem podróżujących w czasoprzestrzeni karłów.



10. „Polowanie na Czerwony Październik” (1990)

Najnowsza, radziecka, atomowa łódź podwodna pod dowództwem asa marynarki wojennej ZSRR - Marko Ramiusa wychodzi w swój dziewiczy rejs. Nie umyka to uwadze służb wywiadowczych USA i Wielkiej Brytanii. Kiedy okręt obiera kurs na wody kontrolowane przez siły NATO, rozpoczyna się wyścig z czasem i gra nerwów.Czytaj także:

„Tenet”. Pojawił się finałowy zwiastun najnowszego filmu Christophera Nolana