Michał Olszański odsunięty od prowadzenia „Magazynu Ekspresu Reporterów”. Po 21 latach pracy

Michał Olszański prowadził „Magazyn Ekspresu Reporterów” na antenie TVP2 od października 1999 roku, czyli od początku nadawania programu. W 2019 roku program przeniesiony został do TVP1.

Dziennikarze portalu wirtualnemedia.pl dowiedzieli się, że Olszańskiego w roli gospodarza zastąpi Mirosław Rogalski. Nowy sezon programu ma wystartować we wtorek 8 września.

– Po 21 latach nadszedł czas rozstania z TVP. Nie będę miał okazji, by na antenie podziękować widzom, dlatego czynię to tutaj. To był zaszczyt gościć w Państwa domach we wtorki wieczorem, ogromna radość z faktu, że prezentujemy uczciwy, rzetelny i ciekawy program. Szacunek i podziękowanie za to, że Państwo tak reagowali na nasze reportaże – komentuje sprawę w rozmowie z portalem Olszański. Jak dodał dziennikarz, jest przekonany, że razem ze swoją ekipą „czynili dobro i pomagali w rozwiązaniu najtrudniejszych problemów” . Słowa podziękowania i uznania kieruję także do reporterów, którzy są solą tego programu. Jesteście elitą dziennikarstwa, służycie prawdzie i ludziom. To dzięki Wam ten program przez lata był oglądany, szanowany i oczekiwany. Oby tak było dalej, niestety już bez mojego udziału. Kto wie, może jeszcze się zobaczymy? Dziękuję za te 21 lat wtorkowych spotkań – zakończył.