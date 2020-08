Coś nowego od HBO. Plejada gwiazd w zwiastunie projektu „Elity z wybrzeża”

„Elity z wybrzeża” – o czym będzie?

Ta nietypowa komedia HBO w satyryczny sposób przedstawia współczesne historie bohaterów utrzymujących dystans społeczny, którzy mają swoje lepsze i gorsze chwile, borykając jednocześnie z kwestiami dotyczącymi polityki, kultury czy pandemii samej w sobie. Produkcja „Elity z wybrzeża” („Coastal Elites”) skupia się na pięciu różnych i pełnych pasji punkach widzenia osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Kiedy zamknięcie się w domu zmusza bohaterów do radzenia sobie w izolacji, każde z nich reaguje frustracją, wesołością czy introspekcją.

W projekcie występują: Bette Midler (wyróżniona dwoma nominacjami do Oscara i trzema Złotymi Globami, m.in. za film „Dla naszych chłopców”), Kaitlyn Dever (nominowana do Złotego Globu za „Niewiarygodne”), Dan Levy (nominowany do nagrody Emmy za „Schitt's Creek”), Sarah Paulson (nagrodzona Emmy i Złotym Globem za „American Crime Story”) i Issa Rae (nominowana do nagrody Emmy i Złotego Globu za serial HBO „Niepewne”).

Postaci w projekcie „Elity z wybrzeża”

Miriam Nessler (Bette Midler) jest nauczycielką z wieloletnim stażem w szkołach publicznych w Nowym Jorku, która kocha swoich uczniów, New York Timesa i teatr. Poznajemy ją, kiedy znajduje się w areszcie policyjnym.



jest nauczycielką z wieloletnim stażem w szkołach publicznych w Nowym Jorku, która kocha swoich uczniów, New York Timesa i teatr. Poznajemy ją, kiedy znajduje się w areszcie policyjnym. Sharynn Tarrows (Kaitlyn Dever) jest młodą pielęgniarką z Wyoming, która przylatuje do Nowego Jorku, by pracować jako wolontariuszka w szpitalu u szczytu kryzysu związanego z COVID-19.



jest młodą pielęgniarką z Wyoming, która przylatuje do Nowego Jorku, by pracować jako wolontariuszka w szpitalu u szczytu kryzysu związanego z COVID-19. Mark Hesterman (Dan Levy) jest młodym aktorem z West Hollywood, który będąc u szczytu swojej kariery, ale i osobistego stresu, prowadzi wideo rozmowy ze swoim terapeutą.



jest młodym aktorem z West Hollywood, który będąc u szczytu swojej kariery, ale i osobistego stresu, prowadzi wideo rozmowy ze swoim terapeutą. Clarissa Montgomery (Sarah Paulson) to osobowość internetowa, youtuberka, która właśnie kręci 28. odcinek swoich 'Mindful Meditations'. Ma nadzieję w ten sposób uspokoić, zainspirować i uzdrowić swoich fanów.



to osobowość internetowa, youtuberka, która właśnie kręci 28. odcinek swoich 'Mindful Meditations'. Ma nadzieję w ten sposób uspokoić, zainspirować i uzdrowić swoich fanów. Callie Josephson (Issa Rae) jest filantropką, która dzięki sieci swoich kontaktów pnie się na najwyższe szczeble władzy.



Twórcy i koncepcja projektu

Projekt „Elity z wybrzeża” pierwotnie został stworzony dla Public Theatre w Nowym Jorku. Na początku pandemii przeniesiony został jednak ze sceny na mały ekran i ewoluował w czasie rzeczywistym, gdy rozwijały się bezprecedensowe wydarzenia 2020 roku. Zdjęcia zrealizowano na początku lata, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwarantanny.

Autorem scenariusza jest dramaturg i scenarzysta Paul Rudnick („Żony ze Stepford”), a za reżyserię odpowiada Jay Roach (film HBO „Zmiana w grze”). Obowiązki producentów wykonawczych pełnili Paul Rudnick, Jay Roach, Jeffrey Seller, Flody Suarez, Scott Chaloff oraz Michelle Graham.

Premiera projektu „Elity z wybrzeża”

Premiera projektu HBO „Elity z wybrzeża” („Coastal Elites”) odbędzie się w serwisie HBO GO 13 września, równolegle z amerykańską premierą, czyli nad ranem.

Czytaj także:

Twórca kultowego „Erratum” powraca z nowym filmem. Magdalena Popławska w zwiastunie „Interior”