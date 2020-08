Silne postaci kobiece w serialach Netfliksa. Podpowiadamy, co warto obejrzeć

„Russian Doll”

Podczas imprezy z okazji swoich 36. urodzin Nadia wpada w pętlę czasu — umiera, a potem wciąż na nowo przeżywa ten sam wieczór. Pora spojrzeć śmierci w oczy.



„Niewiarygodne”

Gdy młoda kobieta zostaje oskarżona o kłamstwo w sprawie gwałtu, dwie policjantki badają serię zaskakująco podobnych ataków. Serial inspirowany prawdziwymi zdarzeniami.



„Już nie żyjesz”

Szukając kierowcy, który zabił jej męża, pewna porywcza wdowa zaprzyjaźnia się z ekscentryczną optymistką skrywającą szokującą tajemnicę.



„The Society”

Grupa nastolatków stara się przetrwać w tajemniczym miejscu będącym repliką ich bogatego miasteczka — ale pozbawioną ich rodziców.



„Pracujące mamy”

To już koniec urlopu macierzyńskiego! Te cztery mamy z Toronto muszą wrócić do pracy i znaleźć czas dla szefów, dzieci, na życie miłosne i całą resztę obowiązków naraz.



„Jane the Virgin”

Młoda dziewczyna dowiaduje się, że została przypadkowo sztucznie zapłodniona.



„Kochane kłopoty”/„Gilmore Girls”

Wyjątkowo niezależna samotna matka Lorelai wychowuje ambitną i utalentowaną córkę Rory, nie szczędząc widzom błyskotliwych ripost.



„Dobre miejsce”

W wyniku zbiegu okoliczności skupiona na sobie Eleanor Shellstrop trafia po śmierci do Dobrego Miejsca. Pragnie tam pozostać, więc postanawia zostać lepszym człowiekiem.



„Orange Is The New Black”

Serial opowiada historię Piper Chapman, która na 15 miesięcy zostaje zesłana do żeńskiego więzienia za posiadanie walizki pełnej pieniędzy z transakcji narkotykowych swojej byłej kochanki i międzynarodowej przemytniczki narkotyków Alex Vause.



„Grace i Frankie”

Życie dwóch odwiecznych rywalek wywraca się do góry nogami, gdy ich mężowie oznajmiają, że są w sobie zakochani i planują małżeństwo.Czytaj także:

