Jest zwiastun nowego serialu Netfliksa od reżysera „High School Musical”. O czym będzie „Julie and the Phantoms”?

O czym będzie serial „Julie and the Phantoms”?

Licealistka Julie (Madison Reyes) straciła pasję do muzyki po tym, jak w ubiegłym roku zmarła jej mama. Jednak kiedy duchy trzech fantastycznych muzyków (Charlie Gillespie, Owen Patrick Joyner, Jeremy Shada) z 1995 r. pojawiają się nagle w starym studiu muzycznym jej mamy, Julie odzyskuje chęć i inspirację, aby znów śpiewać i pisać piosenki. Przyjaźń duchów i Julie staje się coraz mocniejsza, a chłopcy namawiają ją, by razem utworzyli nowy zespół: Julie and the Phantoms.

Obsada i twórcy serialu

Laureat Emmy, reżyser i choreograf Kenny Ortega („High School Musical”, „Następcy”) oraz choreograf Paul Becker („Następcy”, „Królewna Śnieżka”) przedstawiają nowy, ekscytujący serial muzyczny, który opowiada o życiowych wzlotach i upadkach, podążaniu za marzeniami i odkrywaniu mocy własnego głosu. Scenarzystami serialu są Dan Cross i David Hoge („Grzmotomocni”, „Para Królów”), którzy wraz z George'em Salinasem i Jaimem Aymerichem z Crossover Entertainment oraz Michelem Tikhomiroffem i Fabiem Danesim z Mixer Entertainment są także producentami wykonawczymi serialu. Serial oparto na podstawie oryginalnego brazylijskiego serialu Julie e os Fantasmas, którego scenariusz napisali Paula Knudsen, Tiago Mello i Fabio Danesi.

W obsadzie serialu pojawią się: Madison Reyes jako Julie, Charlie Gillespie jako Luke, Owen Patrick Joyner jako Alex, Jeremy Shada jako Reggie, Booboo Stewart jako Willie, Cheyenne Jackson jako Caleb, Carlos Ponce jako Ray, Sonny Bustamante jako Carlos, Jadah Marie jako Flynn, Sacha Carlson jako Nick, Savannah Lee May jako Carrie.

Premiera serialu „Julie and the Phantoms”

Serial „Julie and the Phantoms” zobaczymy premierowo na Netfliksie w czwartek 10 września 2020 roku. Wiemy już, że dodanych zostanie 9 odcinków serialu, każdy po 30 minut.

