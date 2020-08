„Tenet” Christophera Nolana w polskich kinach. Podpowiadamy, gdzie można obejrzeć film

„Tenet" to najnowszy projekt Christophera Nolana, który od 26 sierpnia można oglądać na wielkim ekranie. Jego wcześniejsze produkcje jak „Incepcja”, „Mroczny Rycerz” czy „Interstellar” odniosły sukces na całym świecie i sprawiły, że stał się on popularnym i cenionym za oryginalne podejście do narracji reżyserem.

O czym jest „Tenet”?

Głównym bohaterem filmu „Tenet” jest agent CIA, grany przez Johna Davida Washingtona. Postać uzbrojona jest w jedno słowo – „TENET” i walcząc o przetrwanie całego świata, podróżuje przez mroczne przestrzenie międzynarodowego szpiegostwa z misją, która rozwinie się poza czas rzeczywisty. W filmie występują między innymi także: Elizabeth Debicki, Robert Pattinston, Kenneth Branagh, Michael Caine, Fiona Dourif, Clemence Poesy czy Andrew Howard.

Nieco o fabule zdradza także sam tytuł filmu – „Tenet”. Słowo jest palindromem – wyrażeniem brzmiącym tak samo, czytanym od lewej do prawej i od prawej do lewej. To tłumaczy też ciekawe zabiegi pokazane już w pierwszym zwiastunie, gdy statek płynie do tyłu czy samochód nagle zmienia kierunek spadania przy wypadku. Najnowszy trailer filmu koncentruje się na długich sekwencjach akcji, podczas gdy poprzednie podkreślały szpiegowskie aspekty fabuły. Mimo, że nowa zapowiedź trwa trzy minuty, nadal fabuła filmu nie jest do końca jasna.

„Tenet” – gdzie oglądać?

Film „Tenet” ma dziś premierę we wszystkich kinach sieci Multikino, a Warszawie, Poznaniu i Trójmieście od dziś do niedzieli produkcja zostanie wyświetlona ponad 555 razy. Widzowie mogą wybrać w seansach filmowych między 10.00 a 21.00.