Antonio Banderas: Jestem zdrowy, wyleczyłem się z koronawirusa. Aktor pokazał zabawne zdjęcie

Diagnozę o tym, że jest zakażony COVID-19 aktor otrzymał na początku sierpnia, w dzień swoich 60. urodzin. Teraz poinformował na Twitterze i Instagramie, że jest zdrowy. „Po 21 dniach kary dyscyplinarnej mogę ogłosić, że pokonałem COVID-19. Jestem wyleczony. Moje myśli kieruję do tych, którzy nie mieli tyle szczęścia, co ja i do tych, którzy cierpieli bardziej, niż ja. Życzę też siły tym, którzy wciąż walczą” – napisał.

Antonio Banderas do postów w mediach społecznościowych dodał zabawną fotografię. To jego zdjęcie, na którym wykonuje zamaszysty kopniak w stronę wklejonych w nie grafik, przedstawiających koronawirusa SARS-CoV-2 pod mikroskopem.

10 sierpnia znany na całym świecie aktor poinformował fanów o zakażeniu koronawirusem. „Jestem zmuszony świętować swoje 60. urodziny na kwarantannie, po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu na COVID-19, chorobę wywoływaną przez koronawirusa” – pisał. „Czuję się całkiem dobrze, jestem tylko bardziej niż zwykle zmęczony” – dodawał. Już w tym wpisie aktor zapewniał, że jest przekonany o swoim szybkim powrocie do zdrowia.

Czytaj także:

„Tenet” Christophera Nolana w polskich kinach. Podpowiadamy, gdzie można obejrzeć film