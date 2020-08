„Prime Time”. Zakończyły się zdjęcia do nowego filmu z Bartoszem Bielenią

Wraz z informacją o zakończeniu zdjęć do filmu, Watchout Studio zamieścił na Facebooku kilka fotosów z produkcji. Reżyserem filmu jest debiutujący w tej roli Jakub Piątek, który napisał scenariusz do obrazu wraz z Łukaszem Czapskim. W roli głównej w „Prime Time” zobaczymy Bartosza Bielenia, a u jego boku pojawią się między innymi: Magdalena Popławska, Andrzej Kłak, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Pola Błasik, Dobromir Dymecki, Monika Frajczyk czy Cezary Kosiński. Premiera filmu zaplanowana jest na jesień 2021 roku.

Akcja filmu rozgrywać się będzie w sylwestra 1999 roku. Bielenia wciela się w Sebastiana, głównego bohatera, który uzbrojony wciela się do studia telewizyjnego i bierze za zakładników prezenterkę oraz ochroniarza. Jedyne czego chce Sebastian to możliwość wejścia na antenę w momencie najwyższej oglądalności. W rozmowie z portalem Onet.pl Bartosz Bielenia zdradził, że Sebastian to „młody człowiek, który odczuwa ogromną potrzebę zmiany w rzeczywistości, która go otacza” . Aktor zaznaczył, że całe napięcie filmu zasadza się na niewiadomej, a tajemnica odsłania się powoli.

Jakub Piątek przyznał, że o wyborze Bartosza Bielenia do głównej roli zdecydował przed zobaczeniem filmu „Boże Ciało” . – Spotkaliśmy się z około 150 młodymi osobami, nie tylko aktorami, ale też z tancerzami i naturszczykami. To jednak z Bartkiem nam to wszystko „kliknęło” - opowiadał reżyser.

