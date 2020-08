Ponad 20 nowych tytułów na Netfliksie we wrześniu. Masa świetnych premier od platformy

„Morderstwo po amerykańsku: Zwyczajna rodzina” – 30 września

Dokument o sprawie Christophera Wattsa z Kolorado w USA, który w sierpniu 2018 roku zabił swoją ciężarną żonę i dwie córki, a później występował w telewizji udając, że jego rodzina zaginęła.



„Enola Holmes” – 23 września

Anglia, rok 1884. Świat stoi u progu wielkich zmian. W dzień swoich 16. urodzin Enola Holmes (Millie Bobby Brown) odkrywa, że jej matka (Helena Bonham Carter) zniknęła, pozostawiając po sobie dziwaczne podarunki, bez żadnych wskazówek ani informacji o obecnym miejscu pobytu. Ciesząca się do tej pory beztroskim dzieciństwem Enola nagle trafia pod opiekę swoich braci, Sherlocka (Henry Cavill) i Mycrofta (Sam Claflin), którzy planują odesłać ją do szkoły z internatem dla „młodych dam". Dziewczyna ma jednak inne plany - ucieka, aby odnaleźć swoją matkę w Londynie. Wkrótce okazuje się, że jej własna misja powiązana jest z losami młodego, tajemniczego uciekiniera, Lorda (Louis Partridge). Rozwijająca swoje umiejętności detektywistyczne Enola okazuje się sprytniejsza od swojego słynnego brata i natrafia na trop spisku, który może odmienić historię ludzkości. Oparty na uwielbianej przez czytelników serii powieści autorstwa Nancy Springer, ENOLA HOLMES to emocjonujący kryminał przygodowy, w którym znany na całym świecie detektyw stawia czoła przeciwnikowi, z jakim jeszcze nie miał do czynienia — swojej nastoletniej siostrze. Gra się rozpoczęła.



„Ratched” – 18 września

„Ratched” to trzymający w napięciu serial Ryana Murphy'ego i Iana Brennana o historii pielęgniarki Mildred Ratched. W 1947 r. Mildred przyjeżdża do Północnej Kalifornii szukając zatrudnienia w szpitalu psychiatrycznym, w którym zaczęto prowadzić niepokojące eksperymenty na ludzkich umysłach. Kobieta rozpoczyna swoją przygodę jako oddana swoim obowiązkom pielęgniarka. Jednak w miarę infiltracji systemu opieki zdrowia i jego pracowników, u Mildred uzewnętrznia się od dawna tląca się w niej ciemność, ujawniająca, że człowiek nie rodzi się potworem, a staje się nim.



„Park Jurajski: Obóz Kredowy” – 18 września

Akcja serialu „Park Jurajski: Obóz Kredowy" toczy się w tym samym planie czasowym, co hitowy „Jurrasic World". Opowiada o grupie sześciu nastolatków biorących udział w nowym obozie przygodowym po drugiej stronie Isla Nublar. Gdy dinozaury zaczynają siać na wyspie spustoszenie, dzieciaki uświadamiają sobie, że jeśli chcą przeżyć, muszą ze sobą współpracować. Pozostawieni sami sobie i pozbawieni możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym obozowicze przełamią lody i staną się najpierw przyjaciółmi, a później wręcz rodziną. Dzięki temu przetrwają atak dinozaurów i odkryją sekrety zagrażające całemu światu.



„Słowa pożegnania” – 17 września



„Diabeł wcielony” – 16 września

Akcja filmu sadzona jest na prowincji w południowym Ohio i Zachodniej Wirginii, chociaż sam film kręcony był w Alabamie. Powieść Pollocka opowiada o wspólnocie religijnej, którą wiara doprowadza do przerażającej skrajności. Widzowie zobaczą całą galerię zajmujących i dziwacznych postaci, od czasów II wojny światowej do lat 60. XX wieku. Willard Russel (Bill Skarsgard) to dręczony wspomnieniami rzezi na Południowym Pacyfiku weteran wojenny, który nie może uratować swojej żony Charlotte (Haley Bennett) przed śmiertelną chorobą. Jest też małżeństwo seryjnych morderców – Carla (Jason Clarke) i Sandy (Riley Keough) Henderson przemierzają amerykańskie autostrady w poszukiwaniu ofiar. Na ekranie pojawią się również bezbożny kaznodzieja Robert Pattinson i kaleki szeryf (Sebastian Stan). W samym środku tej pokręconej paczki jest młody Arvin Eugene Russell (Tom Holland), osierocony syn Willarda i Charlotte, który wyrasta na dobrego człowieka. „Reżyser Antonio Campos przedstawia pociągający ale przerażający krajobraz, który stawia sprawiedliwych naprzeciw skorumpowanym” – opisuje Netflix.



„Paramedyk” (ang. „The Paramedic”) – 16 września

Mario Casas, hiszpański aktor, znany najbardziej z roli w filmach „Trzy metry nad niebem” czy „Tylko ciebie chce” oraz świetnym thrillerze „Contratiempo”, w roli ratownika medycznego. Po tragicznym wypadku życie osobiste Angela zaczyna się pogarszać. Staje się coraz bardziej podejrzliwy wobec swojego partnera Vane'a.



„Rzymskie dziewczyny” sezon 3. – 16 września

Grupa rzymskich nastolatek odrzuca społeczne normy, szukając własnej tożsamości i niezależności.



„List w butelce” – 15 września

Dziennikarka znajduje na plaży list w butelce. Zauroczona jego treścią postanawia odnaleźć autora.



„Opiekunka: Demoniczna królowa”

To kontynuacja filmu „Opiekunka” z 2017 roku, w którym występują Judah Lewis, Hana Mae Lee, Robbie Amell i Bella Thorne.



„Prosto w serce” – 15 września

Alex szczyt kariery muzycznej ma już dawno za sobą. Dostaje drugą szansę, gdy popularna piosenkarka Cora proponuje mu zaśpiewanie piosenki w duecie.



„Yuma” – 15 września

Film opowiada o powstaniu i upadku Zygi młodym dwudziestolatku, który chce pokierować we właściwy sposób swoim życiem zaraz po upadku komunizmu, lecz w czasach chaosu i moralnej anarchii w nieunikniony sposób staje się gangsterem.



„Julie and the Phantoms” – 10 września

Licealistka Julie (Madison Reyes) straciła pasję do muzyki po tym, jak w ubiegłym roku zmarła jej mama. Jednak kiedy duchy trzech fantastycznych muzyków (Charlie Gillespie, Owen Patrick Joyner, Jeremy Shada) z 1995 r. pojawiają się nagle w starym studiu muzycznym jej mamy, Julie odzyskuje chęć i inspirację, aby znów śpiewać i pisać piosenki. Przyjaźń duchów i Julie staje się coraz mocniejsza, a chłopcy namawiają ją, by razem utworzyli nowy zespół: Julie and the Phantoms.



„Fuga” – 7 września

Alicja nie pamięta przeszłości, nie wie kim jest. Kiedy po dwóch latach od zniknięcia zostaje odnaleziona przez rodzinę, nie chce wracać do dawnego, zapomnianego życia.



„Milion sposobów, jak zginąć na zachodzie” – 4 września

Farmer Albert wykorzystuje znajomość z żoną lokalnego rzezimieszka, by odzyskać miłość ukochanej.



„Zielona mila” – 4 września

Paul Edgecomb (Tom Hanks) jest pensjonariuszem domu starców. Kiedy pewnego razu ogląda w telewizji przedwojenny film, wzrusza się i przypomina sobie dawne czasy. Ze wspomnień zwierza się koleżance, opowiadając historię ze swojej młodości, kiedy jako strażnik bloku śmierci w 1935 roku odprowadzał więźniów na krzesło elektryczne.



„Teoria wszystkiego” – 4 września

Poruszająca opowieść o życiu u boku geniusza, jednego z największych naukowców wszechczasów - Stephena Hawkinga (Eddie Redmayne), twórcy teorii czarnych dziur, wybitnego matematyka, sławy akademickiej i pisarza. Hawking poślubił Jane Wilde (Felicity Jones) w 1965 r. Spędzili ze sobą prawie trzydzieści lat. Coś, co początkowo zapowiadało się na sielankę, okazało się trudną przeprawą przez wyniszczającą organizm Hawkinga chorobę (stwardnienie zanikowe boczne).



„Może pora z tym skończyć” – 4 września

Mimo wątpliwości co do swojego związku młoda kobieta (Jessie Buckley) wyjeżdża ze swoim nowym chłopakiem (Jesse Plemons) na jego rodzinną farmę, na której zostaje uwięziona z powodu śnieżycy w towarzystwie matki (Toni Collette) i ojca (David Thewlis) Jake'a. Pobyt ten sprawia, że kobieta zaczyna kwestionować wszystko, co dotąd sądziła na temat siebie, swojego chłopaka i wielu innych rzeczy.



„Rozłąka” – 4 września

Wizjonerski producent „Friday Night Lights” powraca ze zrealizowaną z rozmachem i wzruszającą opowieścią o miłości i poświęceniu. W roli głównej dwukrotna laureatka Oscara Hilary Swank.



„Gorączka sobotniej nocy” – 1 września

Codzienne życie Tony’ego Manero (John Travolta) pracującego w sklepie chemicznym przeplata się z sobotnimi wypadami na dyskoteki, które pozwalają mu oderwać się od szarej codzienności. Tylko tam słyszy pochwały i komplementy z powodu swoich wspaniałych umiejętności tanecznych. Tony oraz inni jego przyjaciele marzą o wyprowadzeniu się na Manhattan, jednak nie mają na to większych szans, gdyż nie są wykształceni.



„Requiem dla snu” – 1 września

Requiem dla snu pokazuje historię czterech mieszkających na Brooklynie bohaterów, którzy przez narkotyki niszczą sobie życie. Są nimi: Tyrone Love, Marion Silver, jej chłopak Harry Goldfrab oraz jego matka Sara. Tyrone i Harry zaczynają sprzedawać narkotyki - sami także są uzależnieni. Niestety im dłużej w tym siedzą, tym trudniej jest im się utrzymać. Z kolei matka Harry'ego otrzymuje od swojego lekarza podejrzane tabletki dzięki którym czuje się zadziwiająco dobrze.



„Atak paniki” – 1 września

Radiowiec, kelner, panna młoda, pisarka, mąż i żona oraz behawiorysta zwierząt dostają ataku paniki.



„Karski i władcy ludzkości” – 1 września

Dokument o Janie Karskim i jego misji przekazania aliantom informacji o zagładzie Żydów na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Niekwestionowanym walorem filmu Sławomira Grünberga są animowane rekonstrukcje wielu scen, takich jak aresztowanie Karskiego przez Gestapo, jego dwukrotne wejście do warszawskiego getta oraz obozu przejściowego w Izbicy oraz liczne rozmowy z – jak ich nazywał sam Karski – „władcami ludzkości”, m.in. ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Anthonym Edenem czy prezydentem USA Franklinem D. Rooseveltem. Wśród materiałów archiwalnych pokazano nigdy wcześniej nie wykorzystane wywiady przeprowadzone przez E. Thomasa Wooda, współautora książki: „Karski – opowieść o emisariuszu” oraz mało znane archiwalne materiały filmowe i fotograficzne. W filmie, oprócz nagrań samego Jana Karskiego, widzowie będą mieli okazję zapoznać się z wypowiedziami osób, które dobrze go znały, w tym m.in. słynnego amerykańskiego politologa prof. Zbigniewa Brzezińskiego, oficjalnego biografa Winstona Churchilla Sir. Martina Gilberta oraz byłego ministra spraw zagranicznych prof. Władysława Bartoszewskiego.Czytaj także:

Quiz z serialu „Przyjaciele”. Co pamiętasz z 8. i 9. sezonu? Sprawdź się!