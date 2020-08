Szczere wyznanie gwiazdy „5-10-15”. Opowiedziała o walce z nałogami

Małgorzata Halber prowadziła popularny program „5-10-15”, pracowała także w Polsacie i stacji Viva Polska. 41-letnia dzisiaj prezenterka na pewien czas zawiesiła karierę, a teraz głośno stało się o niej za sprawą dokumentu braci Sekielskich. „Opowiada o piekle jakim było jej życie. Wychowana w domu alkoholików, poddana olbrzymiej presji, bez akceptacji rówieśników. Można pokusić się o stwierdzenie, że była skazana na ból i cierpienie. Uciekła od tego w alkohol i narkotyki” – czytamy w opisie filmu zamieszczonego na YouTube.

„Miałam 6 lat, jak znalazłam mamę. Nieprzytomną”

Prezenterka w 2015 roku wydała książkę „Najgorszy człowiek na świecie”, w której pisała o walce z alkoholizmem. Pozycja została doceniona przez krytyków, a serwis lubimyczytac.pl przyznał jej tytuł książki roku. Temat nałogów powrócił w rozmowie z Markiem Sekielskim, którego rozmówczyni mówiła m.in. o swoim dzieciństwie. – Nie byłam normalną osobą. Byłam dziwolągiem. Co najważniejsze, ta moja persona telewizyjna, również potem, była tak niespójna z tym, co mam w środku – przyznała. – Pamiętam lęk, który we mnie powstał, gdy miałam 6 lat, jak znalazłam moją mamę. Nieprzytomną. Byłam sama w domu, nie wiedziałam, co się stało. Dopiero potem zdałam sobie sprawę, że przez to dostałam nerwicę. Miałam takie nerwobóle, że rodzice wozili mnie do chirurga. Rozdrapywałam rany na całym ciele – dodała.

Halber uzależniła się najpierw od alkoholu, a później od miękkich narkotyków. Rozpoczęła nierówną walkę z nałogiem i jak sama przyznała, zdarzały jej się jednorazowe „zapicia”. – Od lat toczę walkę. Trochę w imieniu prawdy, o której się nie mówi. To jest choroba, która może mieć remisję. Jak wtedy sobie radziłam? Chodziłam na meetingi. Przystąpiłam do wspólnoty Anonimowych Narkomanów – powiedziała. Obecnie prezenterka czuje się lepiej. – Pomagają mi więc leki, terapia, umiejętność stawiania granic i robienie tego, na co mam ochotę. Żeby żyć na trzeźwo tak, jakbym żyła, gdybym była pod wpływem – podkreśliła.

