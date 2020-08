Nicole Poturalski – nowa dziewczyna Brada Pitta. Ma polskie korzenie

Według informacji „Entertainment Tonight” Brad Pitt i Nicole Poturalski wspólnie mieli jechać samochodem z prywatnym szoferem na lotnisko. Modelka miała przylecieć na lotnisko Chalresa de Gaulle'a z Berlina, a aktor z LAX. Później wybrali się na południe Francji.

Pitt ma 56 lat, a Poturalski 27. Elle podaje, że mogła ona kilka razy zwracać się potajemnie w swoich wpisach na Instagramie do samego aktora. W rzeczywistości para może spotykać się już od kilku miesięcy. W ciągu kilku ostatnich tygodni modelka pisała na Instagramie o swojej „miłości” i „lepszej połowie” , chociaż nie sprecyzowała bezpośrednio, o kim mowa. 28 marca Poturalski opublikowała post: „Soboty. To dla mnie dni na autorefleksję, czytanie książek i spędzanie czasu z moją lepszą połową” .

Poturalski, której pseudonim artystyczny to Nico Mary, to odnosząca ogromne sukcesy modelka. Jest reprezentowana przez trzy różne agencje - A Management, Official Models w Nowym Jorku i NEXT Models w Los Angeles. Pojawiała się na okładkach „Elle” czy „Harper's Bazaar” . Według doniesień „Daily Mail” chciała zostać biologiem morskim, jednak w wieku 13 lat została odkryta przez łowcę talentów w Disneylandzie w Paryżu.

Modelka pochodzi z Bergkamen i ma polskie korzenie. Poza tym mówi w pięciu językach. Z jej Instagrama można wywnioskować, że podróżuje między Los Angeles i Berlinem. Według „Daily Mail” 27-latka ma syna, Emila.

