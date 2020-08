„Dzień trzeci”, „Wychowane przez wilki” czy „Des”. Co obejrzymy we wrześniu na HBO GO?

„Domek w górach” – 27 września

Dwójka dzieciaków powoli zaczyna odkrywać mroczną przeszłość swojej przyszłej macochy. Alicia Silverstone w jedne z ról.



„Rambo: Ostatnia krew” – 20 września

Sylvester Stallone powraca jako Rambo, aby po raz kolejny zmierzyć się z trudnym zadaniem.



„Stargirl” – 5 września, kolejne w soboty

Serial DC o superbohaterach tym razem w nastoletnim wydaniu.



„Królowe zbrodni” – 26 września

Żony odsiadujących wyrok więzienia gangsterów pod koniec lat siedemdziesiątych zaczynają terroryzować nowojorską dzielnicę Hell’s Kitchen.



„Gdzie indziej” – 1 września

Mężczyzna opłakujący śmierć ukochanej żony stara się odzyskać nadmorski domek, który wcześniej do nich należał.



„4 Blocks” – 16 września, kolejne w środy

Serial kryminalny, którego bohaterem jest próbujący uciec od przestępczej przeszłości szef arabskiego klanu w Berlinie.



„Prezydent z kreskówki” 3. sezon – 11 września, kolejne w piątki

Parodia przedstawiająca historie z życia prezydenta USA Donalda Trumpa, jego radosnej gromadki doradców i członków rodziny.



„Pokój 104” sezon 4. – 11 września, kolejne w piątki

Czwarty i ostatni sezon opowieści o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego co noc zmieniających się, nietypowych gościach.



„Anna” – 6 września

Film akcji autorstwa Luca Bessona o odnoszącej sukcesy modelce, która jest tajną agentką KGB.



„Agenci chaosu” – 25 września, odc. 1-2

Dwuczęściowy film dokumentalny poświęcony ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku. Film w reżyserii nagrodzonego Oscarem Alexa Gibney'a.



„Mamy to na taśmie” („On The Record”) – 1 września

Dokument przedstawiający historię wpływowej producentki muzycznej Drew Dixon, która publicznie oskarżyła potentata hip-hopowego Russella Simmonsa o napaść seksualną.



„Elity z wybrzeża” – 13 września

Komediowy projekt HBO w satyryczny sposób przedstawiający współczesne historie bohaterów utrzymujących dystans społeczny, którzy mają swoje lepsze i gorsze chwile, borykając jednocześnie z kwestiami dotyczącymi polityki, kultury czy pandemii samej w sobie. Występują: Bette Midler, Kaitlyn Dever, Dana Levy'ego, Sarah Paulson i Issy Rae.



„Des” – 15 września odc. 1; 16 września odc. 2; 17 września odc. 3

Trzyczęściowy miniserial kryminalny o seryjnym mordercy chłopców i młodych mężczyzn, który został złapany po tym jak jego sąsiedzi zaczęli zgłaszać problemy z zatykająca się kanalizacją. David Tennant w roli głównej.



„Patria” – 27 września, kolejne w niedziele

Historia opowiedzianą z perspektywy dwóch rodzin, które poróżnił brutalny konflikt, a tłem tych wydarzeń są działania terrorystyczne separatystycznej organizacji ETA. Ekranizacja powieści Fernando Aramburu.



„Blindspot: Mapa zbrodni V” – 4 września, cały sezon

Piąty i ostatni sezon serialu opowiada o zespole, który musi oczyścić się z oskarżeń i dorwać wroga, zanim będzie za późno.



„Tacy właśnie jesteśmy” – 15 września, kolejne we wtorki

Ośmioodcinkowa opowieść HBO o dorastaniu dwójki amerykańskich dzieciaków w bazie wojskowej USA we Włoszech. Za kamerą nominowany do Oscara Luca Guadagnino.



„Dzień trzeci” – 15 września, kolejne we wtorki

Składający się z dwóch części – “Lato” i “Zima” – miniserial HBO, który podąża za dwójką granych przez Jude Law oraz Naomie Harris bohaterów.



„Wychowane przez wilki” – 4 września po godz. 9:00, odc. 1-3

Nowy serial sci-fi wyprodukowany przez Ridleya Scotta, opowiadający o dwóch androidach, których zadaniem jest wychowywanie ludzkich dzieci na tajemniczej, dziewiczej planecie.



„Trzy dni Kondora II” – 2 września, cały sezon

Drugi sezon serialu sensacyjnego podążającego za młodym analitykiem CIA, który po tym jak odkrywa, że cały jego zespół został zamordowany, sam staje się celem i zostaje wystawiony na prawdziwą próbę.



„Turbulencje II” – 1 września, cały sezon

Drugi sezon serialu obyczajowego o pasażerach, którzy po wylądowaniu dowiadują się, że ich z pozoru kilkugodzinny lot tak naprawdę trwał ponad pięć lat.

Kolejne sezony i produkcje HBO Europe

Wśród nowości na nachodzący miesiąc znajdą się też dwie produkcje HBO Europe. Jedną z nich będzie ekranizacja powieści Fernando Aramburu „Patria”, czyli tocząca się na przestrzeni przeszło trzydziestu lat opowieść osadzona w Kraju Basków. Przedstawi ona historię opowiedzianą z perspektywy dwóch rodzin, które poróżnił brutalny konflikt, a tłem tych wydarzeń są działania terrorystyczne separatystycznej organizacji ETA. Kolejną natomiast będzie Scena 0 – sześć uznanych sztuk teatralnych przeniesionych na ekran przez czołowych hiszpańskich filmowców.

Z kolejnymi sezonami powrócą do serwisu HBO GO także takie produkcje, jak: „Turbulencje”, czyli obyczajowa opowieść o pasażerach, którzy po wylądowaniu dowiadują się, że ich z pozoru kilkugodzinny lot tak naprawdę trwał ponad pięć lat, oraz „Trzy dni Kondora” – serial sensacyjny podążający za młodym analitykiem CIA, który po tym, jak odkrywa, że cały jego zespół został zamordowany, sam staje się celem i zostaje wystawiony na prawdziwą próbę. Z ostatnim sezonem wróci też serial „Blindspot: Mapa zbrodni”.

Nowości filmowe

We wrześniu nie zabraknie w HBO GO także nowych propozycji filmowych. Fani kina akcji będą mogli spędzić czas w towarzystwie Willa Smitha i Martina Lawrence'a, którzy wracają w kolejnej części kinowego hitu o agentach do zadań specjalnych „Bad Boys For Life”. Innymi nowymi tytułami będą też Anna, czyli najnowszy film Luca Bessona o odnoszącej sukcesy modelce, która jest tajną agentką KGB, oraz „Rambo: Ostatnia krew”, w którym Sylvester Stallone po raz kolejny musi zmierzyć się z trudnym zadaniem. Kolejną premierą będzie film z Melissą McCarthy, Tiffany Haddish oraz Elisabeth Moss w rolach głównych - „Królowe zbrodni”. Przedstawi on historię kilku kobiet, żon gangsterów odsiadujących wyroki więzienia, które pod koniec lat siedemdziesiątych zaczynają terroryzować nowojorską dzielnicę Hell's Kitchen. Fani serialu „Euforia” będą mogli natomiast zobaczyć Barbie Ferreirę w kolejnej roli, tym razem w filmie „Test na przyjaźń” opowiadającym o ambitnej siedemnastolatce, która musi zmierzyć się z trudną decyzją, kiedy niespodziewanie odkrywa, że jest w ciąży. A dla widzów, którzy będą mieli ochotę na odrobinę śmiechu czekać będzie premiera nowego komediowego projektu HBO „Elity z wybrzeża”, który w satyryczny sposób przedstawi współczesne historie bohaterów utrzymujących dystans społeczny. Zobaczymy w nim m.in. Bette Midler, Sarah Paulson czy Issę Rae.

Coś dla najmłodszych

Nowe premiery przygotowane zostały też dla najmłodszych widzów. Będą wśród nich zarówno pełnometrażowe filmy animowane, jak i seriale o pociesznych bohaterach. Na początku miesiąca do serwisu dodany zostanie „Praziomek”, czyli nagrodzona Złotym Globem i wyróżniona nominacją do Oscara opowieść o pokryty futrem olbrzymie, który prosi znanego odkrywcę o pomoc w znalezieniu dawno zaginionych krewnych. Kolejny będzie m.in. film animowany „Naprzód” przedstawiający historię dwóch braci, którzy za pomocą magii pragną przywołać do życia swojego ojca. Nowe seriale dla najmłodszych to między innymi „Pat i świat” o niewielkim i figlarnym psie, który co rusz musi ratować swoich przyjaciół z jakiejś opresji, oraz Taffy, czyli perypetie małego szopa pracza, który udając kota, znajduje schronienie w posiadłości bogatej, starszej pani. Swoją nową właścicielkę udaje mu się oszukać, ale nie jej czujnego psa.

Nowe dokumenty

Na amatorów kina dokumentalnego czekają kolejne nowości. Będzie to dwuczęściowy film dokumentalny w reżyserii nagrodzonego Oscarem Alexa Gibney'a „Agencji chaosu”. Jest on poświęcony ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku. Kolejnym będzie „Mamy to na taśmie” – dokument przedstawiający historię wpływowej producentki muzycznej Drew Dixon, która publicznie oskarżyła potentata hip-hopowego Russella Simmonsa o napaść seksualną.

