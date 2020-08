Nowy oryginalny serial Netfliksa o zdeterminowanej policjantce. Jest teaser i data premiery serii „Dobrego dnia, Verônico”

Thriller jest adaptacją książki o tym samym tytule napisanej przez kryminolog Ilanę Casoy oraz pisarza Raphaela Montesa. Opowiada o zdeterminowanej policjantce, która wykorzystuje swoje umiejętności śledcze, by zgłębić dwie intrygujące sprawy i pomóc ich ofiarom stawić czoło przemocy i niesprawiedliwości. Pierwsza kobieta została oszukana przez mężczyznę poznanego przez internet. Druga to Janete (Camila Morgado), żona Brandão (Eduardo Moscovis), inteligentnego i niebezpiecznego seryjnego mordercy, który prowadzi pozornie normalne życie, ale za fasadą kryje się okrutny umysł zdolny do uwięzienia swojej ofiary jak ptaka w klatce.

W serialu występują również: Elisa Volpatto, Silvio Guindane, César Melo, Adriano Garib i Antônio Grassi.

Premiera serialu „Dobrego dnia, Verônico” już 1 października na Netflix.

